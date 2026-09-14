泰顺发布 2026-09-14 09:11:41

9月13日，泰顺县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。

9月13日，泰顺县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。泰顺县委书记张银贵在会上强调，要深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，认真落实中央纪委国家监委和省委省政府、市委市政府部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，靶向发力、全力攻坚，加快取得一批关键性突破、标志性成果，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。

泰顺县委副书记、泰顺县长陈钷主持会议。泰顺县领导雷全勉、赖立峰、林建丰等出席会议。

会议指出，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，是党中央作出的重大决策部署，事关群众切身利益，事关基层政治生态。当前已进入攻坚决战关键期，泰顺县上下要统一思想、提高站位，加力攻坚、纵深推进，以钉钉子精神系统整治群众身边不正之风和腐败问题，以整治实效检验政治担当、工作作风、为民情怀，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

会议强调，要攻坚突出问题整治，聚焦高标准农田建设、农村集体“三资”管理、医保基金管理、养老服务等全国性整治项目和重大民生实事精准发力，全力打造群众可感可及的标志性成果。要攻坚民生领域信访治理，纵深推进“双月攻坚”，落实分级包干销号机制，全力遏增量、减存量、防变量，确保完成整治目标。要坚持风腐同查同治，突出抓早抓小、防微杜渐，全面加强违规吃喝问题整治，持续健全完善党员干部日常监督管理体系，营造风清气正政治生态。

会议强调，要贯通落实各方责任，拧紧责任链条，把集中整治的责任压实到最后一公里，巩固和提升整治成果。要深化常态整治，坚持标本兼治、建章立制，保持标准不降、力度不减、尺度不松，推动从“解决一件事”向“规范一类事”提升。要统筹发展和安全，把集中整治攻坚与经济社会发展紧密结合起来，奋战三季度、决胜下半年，圆满完成全年目标任务，奋力交出“十五五”开局之年高分答卷。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开

记者 郑鑫昳

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