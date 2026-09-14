保持对黑恶犯罪高压态势！最高检部署开展深化扫黑除恶专项斗争
央视新闻 2026-08-06 09:33:00
近日，最高人民检察院部署全国检察机关开展深化扫黑除恶专项斗争工作。
要求始终保持对黑恶犯罪的高压态势，突出打击重点，开展要案攻坚，彻底打财断血，形成有力震慑。切实运用法治思维和法治方式打击整治黑恶犯罪，坚持“是黑恶一个不漏、不是黑恶一个不凑”，确保办的每一起案件都经得起法律、历史和人民的检验。一体推进扫黑除恶与“打伞破网”，确保打早打小、打准打实，切实维护执法司法公正。善于在个案办理、类案研判中发现黑恶势力犯罪背后的行业乱象及社会治理难题，推动重点行业领域、重点地区、重点人员等防范整治，着力铲除黑恶犯罪滋生土壤。会同有关部门加强研究论证，协同完善相关法律政策规范，统一法律适用，通过“打得准”“打得稳”实现“打得狠”。把打击锋芒始终对准人民群众最痛恨反映最强烈的各类黑恶犯罪，在依法严厉打击传统黑恶势力基础上，重点打击利用网络平台和“软暴力”手段有组织实施的黑恶犯罪，把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，高质效办好每一个黑恶案件。
来 源：央视新闻
原标题： 保持对黑恶犯罪高压态势！最高检部署开展深化扫黑除恶专项斗争
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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