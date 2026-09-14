央视新闻客户端 2026-08-03 09:32:00

近日，党中央就深化扫黑除恶专项斗争作出部署，明确从今年7月开始，利用1年左右时间，在全国范围开展深化扫黑除恶专项斗争。中央政法委负责同志在回答记者提问时表示，此次专项斗争，是在常态化扫黑除恶斗争基础上，根据黑恶犯罪新趋势新特点作出的一次深化惩治行动。

此次专项斗争的重点是：

要依法严厉打击“村霸”、“乡霸”、“沙霸”、“矿霸”、“街霸”、“市霸”等黑恶势力。

依法严厉打击制贩毒品、开设赌场、组织卖淫等黄赌毒黑合流的犯罪团伙和境内外黑恶势力勾连犯罪。

依法严厉打击操纵控制未成年人实施违法犯罪、侵害未成年人权益的黑恶团伙。

依法严厉打击利用网络平台和“软暴力”手段有组织地实施裸聊敲诈、非法放贷、非法催收、舆情敲诈、恶意索赔、强迫消费、劳务碰瓷、色情敲诈等黑恶犯罪及相关犯罪。

依法严厉打击跟踪滋扰、威胁恐吓、敲诈勒索等“软暴力”涉黑涉恶犯罪。

对群众反映强烈、案情重大复杂、办案阻力大、社会关注度高的涉黑涉恶案件挂牌督办，综合运用异地用警、提级管辖、专案攻坚等措施，推动取得突破。进一步强化黑财清缴力度，彻底打掉黑恶势力的经济基础，防止其“死灰复燃”。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 严打涉网黑恶势力等 此次扫黑除恶专项斗争重点公布

本文转自：温州新闻网 66wz.com