苍南县委常委会（扩大）会议召开 认真学习贯彻习近平总书记重要论述和重要指示批示精神

苍南发布 2026-09-14 09:13:10

9月13日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，重温习近平总书记考察浙江重要讲话精神和在浙江工作期间到温州、苍南考察时作出的重要指示批示精神，传达学习习近平总书记关于党委领导班子建设的重要论述精神，以及习近平总书记对山东青岛市北海造船厂一货轮火灾事故作出的重要指示精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。

9月13日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，重温习近平总书记考察浙江重要讲话精神和在浙江工作期间到温州、苍南考察时作出的重要指示批示精神，传达学习习近平总书记关于党委领导班子建设的重要论述精神，以及习近平总书记对山东青岛市北海造船厂一货轮火灾事故作出的重要指示精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。苍南县委书记林海涵主持会议。苍南县领导孟晓晨、林森森、周建强等参加会议。

会议要求，苍南县上下要全面学习贯彻习近平总书记对浙江、温州和苍南的重要指示批示精神，把总书记留下的宝贵思想财富、精神财富和实践成果传承好，把总书记的关心关怀和殷切期望转化为高质量发展的强劲动能，以实干实绩诠释政治忠诚。

会议强调，要扛起政治责任、强化担当作为，全面兴起“大抓落实、善抓落实、快抓落实”热潮，全力以赴奋战三季度、决战四季度、夺取全年胜。要聚焦聚力习近平总书记对苍南“五次考察”的重要指示精神，认真贯彻落实省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，锚定“加快建设浙江美丽南大门、全力打造共同富裕县域样板”目标，更加突出项目、产业、城市、治理、文化等核心发展要素，以更大力度、更实举措、更强作风推动苍南跨越式高质量发展迈上新台阶。特别是今年是换届之年，要站在新的历史起点上，以更高站位审视苍南、以更大格局谋划苍南、以更强担当建设苍南，奋力谱写浙江美丽南大门建设新篇章。

就传达学习习近平总书记关于党委领导班子建设的重要论述精神，会议要求，要带头讲政治，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，健全贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要带头促发展，始终保持“闯”的劲头、“拼”的精神、“创”的勇气，不断增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，更好统筹发展和安全，奋力交出“十五五”开局之年高分答卷。要带头增福祉，坚持在发展中保障和改善民生，聚焦缩小“三大差距”，尽心尽力解决好群众急难愁盼问题，加快补齐民生领域短板弱项，高质量办好省市县民生实事，不断提高群众获得感、幸福感。要带头重团结，严格执行民主集中制，健全完善苍南县委议事和决策机制，做到凡属重大问题都集体讨论、集体决定，着力打造思想上同心、目标上同向、行动上同步的坚强领导集体。要带头优作风，把严实要求立起来、把清风正气树起来，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，持续推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，构建亲清政商关系，当好良好政治生态和社会风气的引领者、营造者、维护者。

就传达学习习近平总书记对山东青岛市北海造船厂一货轮火灾事故作出的重要指示精神，会议强调，要绷紧安全之弦，深刻汲取事故教训，树牢底线思维，扎实做好安全稳定各项工作，坚决防范遏制各类事故发生，全力维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定；要筑牢安全之堤，常态化落实“3030”闭环管控、“平安夜巡”、周督查周通报等机制，体系化推进消防安全、道路交通、涉海涉渔、工矿危化、旅游安全、城镇燃气、建筑施工等重点领域隐患排查整治；要压实安全之责，严格落实“三管三必须”要求，压紧压实责任，并强化追责问责，严肃处理失察失管、失职失责等问题，以责任落实倒逼工作落实，从源头上消除风险隐患。

来 源：苍南发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议召开 认真学习贯彻习近平总书记重要论述和重要指示批示精神

记者 李静静

本文转自：温州新闻网 66wz.com