温州日报 2026-09-14 09:27:56

小开渔后海鲜批量上市，梭子蟹价格迎来“腰斩”。据温州市水产批发市场数据统计，市场梭子蟹批发价格全面回落至全年最低区间，较小开渔初期整体下浮超50%，市民“吃蟹自由”触手可及。

温州网讯 小开渔后海鲜批量上市，梭子蟹价格迎来“腰斩”。据温州市水产批发市场数据统计，市场梭子蟹批发价格全面回落至全年最低区间，较小开渔初期整体下浮超50%，市民“吃蟹自由”触手可及。

9月10日晚，温州市水产批发市场内，各地采购商纷至沓来，现场繁忙有序。据介绍，当前市场的梭子蟹主要来自山东、江苏、舟山、苍南、温岭等地，鲜活度高、品相优良，全规格批发价同步走低。市场交易数据显示，9月10日，6两至8两的公蟹批发售价18元至20元/斤，4两至5两的公蟹13元至15元/斤，2两至3两的公蟹仅5至7元/斤，母蟹统货15元至17元/斤。较之刚开渔时，小规格蟹降幅超70%，大规格蟹也普遍降了五成以上，整体降幅堪称“腰斩”。

虾蛄等海鲜同步迎来降价，山东产区货源的虾蛄，从小开渔初期的40元至45元/斤回落至30元至35元/斤。

批发端的降温也传导至零售市场。在各大农贸市场，前来选购海鲜的消费者络绎不绝，梭子蟹成为当下水产市场的主打鲜货。

“现在是吃蟹的季节，梭子蟹都很肥，我们现在一天销量差不多300斤。”温州菜篮子大南门农贸市场阿三海鲜老板告诉记者，他摊位售卖的梭子蟹按照品质不同，每斤售价在30元至50元。正在摊位选购的市民表示：“每年季节到了我都会来买梭子蟹，刚刚出来的品质比较好，个头也大，清蒸很美味。”

为了这一口“鲜”，不少市民甚至开启“批量采购”模式，整箱搬蟹成为今年新风景。乌牛菜篮子经营户介绍，几户人家拼筐买蟹的市民越来越多，一买就是三四箱的市民不在少数。顾客章女士专程赶到乌牛菜市场，花了175元买了一整箱，她笑着说：“特意过来买螃蟹，这里价格实惠，除了自己吃，再分些给亲戚。”

据温州水产批发市场相关负责人介绍，今年梭子蟹堪称“大年”，据市场统计，开渔首日梭子蟹批发交易量达7.8万公斤，较去年同期增长近三倍。不过，他也提醒，梭子蟹的上市高峰期在8月至9月中下旬，全面开渔后，主捕和专捕梭子蟹的作业量下降，捕捞重点转向鱼类；再加上蟹汛尾声、前期集中捕捞，梭子蟹供应减少，价格就会从低位稳步回升，当前是年内批量采购、备货补货的最佳窗口期。

来 源：温州日报

原标题： 梭子蟹价格跌至年内新低 较开渔初期下降超五成

记者 邓帆慧 通讯员 丁宁宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com