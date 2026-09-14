温州日报 2026-09-14 09:27:56

秋风渐起，正是螃蟹肥美的时候。对于不少“嗜蟹族”来说，掰蟹腿、嗑蟹壳是吃蟹时的“固定动作”。可这看似过瘾的吃法，也可能给牙齿埋下隐患。

温州网讯 秋风渐起，正是螃蟹肥美的时候。对于不少“嗜蟹族”来说，掰蟹腿、嗑蟹壳是吃蟹时的“固定动作”。可这看似过瘾的吃法，也可能给牙齿埋下隐患。

不久前，市民蔡女士就因牙齿咬合疼痛来到医院就诊。检查发现，她的一颗后牙出现了牙隐裂，并伴有牙髓炎。此前，她在咬硬物后就出现了疼痛，但一直没有太当回事。

“每年到了吃蟹、吃坚果等硬物比较多的时候，临床上都会遇到一些因为咬硬物导致牙齿出现问题的患者。”温医大附属口腔医院牙体牙髓科住院医师关春如接受记者采访时提醒，螃蟹可以吃，但吃法得讲究，尤其不要让牙齿直接去“硬刚”蟹壳。

别逞强！

蟹壳不是用来咬的

“牙齿虽然很硬，但并不是用来咬蟹壳的。”关春如介绍，牙齿能够承受正常的咀嚼力量，但蟹壳坚硬且形状不规则，直接用牙齿啃咬时，力量容易集中在牙齿的某一个点上。尤其是突然用力，可能给牙齿带来较大的冲击。

如果牙齿本身已经存在蛀牙、磨损、缺损，或者以前做过较大范围的补牙，抗裂能力可能相对下降。长期磨牙、喜欢咬紧牙关的人，也属于需要多加注意的人群。

牙隐裂不像牙齿崩掉那么明显，裂纹往往比较细，早期甚至肉眼都难以发现。有时候，一次用力咬硬物，就可能让原本已经存在的细小裂纹进一步加深。

牙齿“刺痛”一下

可能不是小事

牙隐裂比较容易被忽视，因为刚开始可能并没有明显症状。

关春如说，如果发现某一颗牙在咬东西时出现疼痛，尤其是咬到某个固定位置会突然疼一下，或者咬下去、松开时出现明显疼痛，就要引起重视。此外，吃冷热食物时出现明显酸痛，也可能是牙齿内部已经受到刺激。

有些人遇到牙齿酸痛，会习惯性地买抗敏感牙膏，觉得症状缓解了就没事了。但如果疼痛反复出现，特别是此前有啃咬硬物的经历，最好还是到口腔科检查一下。

“牙隐裂如果继续发展，裂纹可能逐渐深入牙齿内部，进一步刺激牙髓，引起牙髓炎。”关春如提醒，等到牙齿出现明显疼痛再就医，往往意味着问题已经比最初严重了。严重的牙隐裂如果裂到牙根，患牙能否保留也会面临更大的挑战。

剪刀蟹钳用起来

吃蟹别“拼牙口”

那么，螃蟹到底应该怎么吃，才能既过嘴瘾又少给牙齿添麻烦？

“最简单的办法就是——用工具，不用牙齿。”关春如建议，吃蟹时可以准备剪刀、蟹钳等工具，将蟹腿、蟹钳剪开后再取肉，尤其不要用门牙去磕蟹壳，也不要为了把蟹肉、蟹黄吃干净，反复啃咬坚硬的壳。

除了“硬碰硬”，吃蟹时还要注意别让牙齿短时间内经历过大的冷热刺激。刚吃完滚烫的食物，就立即大量饮用冰冷饮料，可能会让牙齿出现明显的不适。因此，食物温度适宜、避免短时间内冷热刺激，也是保护牙齿的小细节。

吃完螃蟹后，则要及时清洁口腔，尤其注意清理牙缝中的食物残渣。

一顿螃蟹，图的是鲜美，可别因为贪图一时方便，让牙齿“遭罪”。关春如提醒，牙齿不是开壳器，遇到蟹壳、坚果等硬物，还是把专业的事交给专业工具来做。一把剪刀、一只蟹钳，或许就能省下后续看牙的不少麻烦。

来 源：温州日报

原标题： 螃蟹鲜美，蟹壳可别用牙硬啃

医生提醒：吃蟹方式不对，当心牙隐裂、牙髓炎找上门

记者 庄越 通讯员 周雯雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com