本周温州先雨后晴 昼夜温差可达10℃
温州日报 2026-09-14 09:27:56
9月14日，新一周将在多云与雷雨中开场：全市多云到阴，部分地区有阵雨或雷雨，雷雨地区局地伴有短时暴雨。这样的天气还要持续两天，市民出门前多看一眼短时临近预报，免得半路被雨截停。
温州网讯 9月14日，新一周将在多云与雷雨中开场：全市多云到阴，部分地区有阵雨或雷雨，雷雨地区局地伴有短时暴雨。这样的天气还要持续两天，市民出门前多看一眼短时临近预报，免得半路被雨截停。
本周中后期基本维持晴到多云的好天气，昼夜温差将拉大至10℃上下。15日最低气温回落至23℃上下，之后多在22℃至25℃；最高气温稳在31℃至33℃，19日可攀升至34℃。早晚凉爽、午后偏热，正是“白露身不露”的时节，薄外套随身备着不亏。
海上另有一件大事。9月16日12时起，东海伏季休渔全面结束，温州的渔船将扬帆出海。与8月的专项捕捞不同，单拖、双拖网船等大型渔船此次一并解禁，带鱼、大黄鱼、鱿鱼等海产品将重回市民餐桌。不过开渔之前海面并不平静，14日、15日两天，温州沿海海面和北麂、南麂等渔场东北风7级、阵风8至9级，渔民出海前须检查通导、消防和救生设备，盯紧最新海况。
再过几天便是秋分，可气象学上的秋天来得更晚——温州常年要到10月上中旬才入秋。真正的凉意，还得再等一个多月。
来 源：温州日报
原标题： 本周温州先雨后晴 昼夜温差可达10℃
记者 徐龙飞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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