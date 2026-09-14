温州日报 2026-09-14 09:24:25

只因路边兰花颜值出众，三名男子深夜跨区域驱车、翻墙入院实施盗窃。本以为只是随手拿几盆花草不值钱，绝对不会出事，没想到时隔一月被警方精准查获。近日，鹿城区公安分局藤桥派出所快速侦破了这起奇葩盗窃案。

温州网讯 只因路边兰花颜值出众，三名男子深夜跨区域驱车、翻墙入院实施盗窃。本以为只是随手拿几盆花草不值钱，绝对不会出事，没想到时隔一月被警方精准查获。近日，鹿城区公安分局藤桥派出所快速侦破了这起奇葩盗窃案。

藤桥镇的金先生家中庭院绿植繁茂，各式花草盆栽错落摆放，都是其妻子平日里精心打理的心爱之物。由于夫妻俩平日工作繁忙，很少仔细清点院内盆栽。直至近日连日降雨，居家无事的金先生才闲下心来整理。可谁承想，仔细核对后发现，院内几盆品相极佳的兰花不翼而飞。

金先生立刻调取家中监控，发现一个月前的某天凌晨1点，三名陌生男子悄悄翻墙进入院子，抱走多盆兰花，随后逃离现场。金先生当即前往藤桥派出所报警求助。接警后，值班民警叶登勇立即根据金先生提供的监控画面开展溯源侦查，很快锁定三名嫌疑人，并成功将三人悉数抓获。

随着调查推进，三人荒唐的作案动机令人啼笑皆非。据了解，8月1日，路某、陈某、吴某三人结伴到藤桥游玩，途经金先生家院落时，被墙边雅致漂亮的兰花吸引。路某心生贪念，当即提议深夜前来偷花。三人一拍即合。当晚11时许，三人专门从仰义驱车赶到藤桥，趁夜深无人，翻墙潜入院内，每人抱走一盆兰花，随后迅速逃离现场。

落网后，路某对自己的荒唐行为懊悔不已。他坦言，自身法律意识淡薄，天真地认为，几盆花草价值不高，算不上大事，就算主人报警，届时归还花草便可一笔勾销。殊不知，私自窃取他人财物，从来和物品价值高低无关，一时的贪念，早已触碰法律红线。目前，案件正在进一步办理中。

来 源：温州日报

原标题： 民警速破奇葩盗窃案 三名男子组团“薅兰花”

记者 杜一川 通讯员 张海媛 蔡晓洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com