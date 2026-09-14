宠物“无接触式”致人受伤要担责吗？法院这样提醒

温州日报 2026-09-14 09:26:21

近日，平阳县人民法院审结一起“无接触式”饲养动物损害责任纠纷案，明确了文明养宠的法律边界。

温州网讯 近年来，因未采取拴绳等安全约束措施导致宠物伤人的事件时有发生，不少养宠人存在认知误区，认为只要宠物未与他人发生直接接触，即便造成他人损害，也无需承担责任。近日，平阳县人民法院审结一起“无接触式”饲养动物损害责任纠纷案，明确了文明养宠的法律边界。

2025年12月23日晚，杨某在小区遛狗，未给犬只佩戴牵引绳，途中与应某相遇。由于杨某未能及时控制犬只，应某受到惊吓后，后退摔倒受伤。事故造成应某腰部疼痛、活动受限，产生医疗费、护理费等多项损失。

双方就赔偿事宜协商未果，应某诉至法院，要求杨某承担相应赔偿责任。庭审中，杨某辩称自家犬只并未与应某发生直接接触，是应某自行后退摔倒受伤，故拒绝承担赔偿责任。

法院经审理认为，应某因受到未拴绳犬只的惊吓而摔倒受伤，双方虽无直接身体接触，但损害后果与犬只的行为之间存在法律上的因果关系。杨某未能举证证明应某对损害发生存在故意或重大过失，依法应当赔偿应某相应经济损失。

法官提醒：动物致人损害，不仅包括撕咬、抓挠、扑倒等身体直接接触的侵害行为，还包括吠叫、追逐、突然蹿出等致使他人恐慌、受到惊吓的行为。犬只未佩戴牵引绳，因追逐、吠叫等行为造成他人受惊，继而引发摔倒受伤、交通事故等间接损害，同样属于饲养动物致人损害的范畴，饲养人或管理人应当依法承担赔偿责任。

来 源：温州日报

原标题： 宠物“无接触式”致人受伤要担责吗？ 法院：有因果关系的，饲养人仍需担责

记者 张琳 通讯员 慕煊

本文转自：温州新闻网 66wz.com