新华社 2026-08-03 09:29:00

中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清近日在全国扫黑除恶专项斗争视频会议上强调，要全面贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶斗争重要指示精神，按照党中央、国务院部署，扎实开展为期一年的深化扫黑除恶专项斗争，依法清除一切侵蚀社会肌体的毒瘤，努力建设更高水平的平安中国，续写社会长期稳定新篇章。

陈文清肯定了党的二十大以来全国扫黑除恶斗争取得的成效。他指出，要深化对新形势下涉黑涉恶违法犯罪形态、特征、规律的研究把握，保持高压震慑态势，坚持重拳出击、露头就打，集中解决一批人民群众深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪问题，整治规范一批滋生黑恶犯罪的行业乱象，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

陈文清强调，要突出打击重点，在依法严厉打击传统黑恶势力基础上，重点打击利用网络平台和“软暴力”手段有组织实施的黑恶犯罪。要严格依法办事，坚持实事求是，做到是黑恶一个不漏、不是黑恶一个不凑。要强化纪法协同，敢于刀刃向内，坚决打掉黑恶势力的“保护伞”。要坚持惩防并举、标本兼治，深化重点行业领域、重点地区防范整治，铲除黑恶势力滋生土壤。

王小洪主持会议。张军、应勇出席会议。

来 源：新华社

原标题： 我国开展为期一年的深化扫黑除恶专项斗争

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