23岁温州姑娘斩获全国养老照护一等奖

温州晚报 2026-09-14 09:31:11

9月4日，第二届全国巾帼家政服务职业技能大赛总决赛落下帷幕。23岁的温州姑娘潘彬琪凭借出色的表现，摘得家庭照护员赛项全国一等奖，实现了温州选手在该“国字号”赛事中金牌零的突破。

温州网讯 9月4日，第二届全国巾帼家政服务职业技能大赛总决赛落下帷幕。23岁的温州姑娘潘彬琪凭借出色的表现，摘得家庭照护员赛项全国一等奖，实现了温州选手在该“国字号”赛事中金牌零的突破。

载誉归来，褪去领奖台上的光环，潘彬琪依旧是鹿城区红景天蒲州老年公寓里一名普通的一线养老照护员。四年来，她扎根养老护理一线，日复一日地陪伴、照料院内长者，用专业与温柔守护着老人们的银发晚年。

小众择业，全班仅两人入行

2022年，19岁的潘彬琪从宁波卫生职业技术学院护理专业毕业。在校期间，老年护理课程与养老院的实习经历，让年轻的她在心中埋下了投身养老行业的种子。

在当时，这是一份并不被看好的选择。她所在的班级共有50名学生，绝大多数同学毕业后选择入职医院，投身养老院一线的仅有两人，潘彬琪便是其中之一。

谈及择业初衷，潘彬琪坦言，除了看好养老行业专业护理人才稀缺、发展空间广阔的前景外，内心深处还藏着一份温情与遗憾——她自幼失去祖父母、外祖父母，未能陪伴至亲安度晚年的遗憾，让她对老年群体格外共情。她将这份未曾送出的孝心，悉数倾注到了身边长者身上。

2022年1月，毕业后的潘彬琪主动搜寻本地养老机构信息，应聘进入红景天蒲州老年公寓。自此，这位00后姑娘一头扎进养老一线，一干便是四年多。

初入职场，理论与实践的落差曾让她倍感压力。院内长者大多身患高血压、帕金森等多种叠加病症，身体状况复杂、情绪状态各异，看似简单的老人移位、起居照料，都需要精准规范的专业手法。依托在校期间“模拟实训+实景见习”打下的扎实功底，潘彬琪迅速适应了岗位。她不仅熟练掌握基础照护、康复服务等技能，更在多年一线工作中练就了敏锐的观察力，能精准捕捉长者的细微需求与潜在问题。入职以来，她身兼一线照护、员工培训、带队参赛等多重职责，在清晰的成长体系中稳步进阶，也愈发笃定了自己的职业选择。

暖心照护，日复一日的坚守

在潘彬琪看来，养老照护从来不只是喂饭、翻身、擦洗等基础照料，更重要的是走进长者的内心，守护他们的精神世界。

院内一位重度认知障碍老人，常年意识模糊，连至亲探望都无法辨认，对外界事物反应淡漠。然而，潘彬琪和团队偶然发现，老人年轻时酷爱唱歌，对红色旋律记忆深刻。一次院内红歌活动中，《东方红》的旋律响起，令人动容的一幕出现了——这位失去认知能力的老人，竟完整跟上旋律，一字不差地唱出了全部歌词。在场所有人都为之震撼与欣喜。

这次意外的“蜕变”，让潘彬琪深刻认识到养老照护的多元价值。此后，她和团队常态化为老人开展音乐疗愈活动。长期坚持下，老人的肢体灵活性明显提升，精神面貌焕然一新，不仅记住了时常陪伴自己的潘彬琪，还养成了按时参与音乐活动的习惯。

温暖陪伴之外，直面离别，是养老从业者的必修课，也是潘彬琪成长路上的深刻历练。入职仅两三个月时，她负责的护理区内有一位90多岁的高龄长者，平日身体尚可，与大家相处融洽。然而一个轮休日过后，潘彬琪回来上班，却意外得知：老人前一天早晨吃完面条后，安详地走了。那个每天都会和她打招呼、一同做活动的身影，就这样骤然消失了，顿时悲伤如潮水般涌来。“感觉非常突然，难以接受。”至今忆起，她仍觉唏嘘。

此后多年，离别渐成常态，有时多位重病长者接连离去，失落情绪总会悄然袭来。在一次次情绪沉淀与心理调适中，在单位的心理疏导与正向引导下，潘彬琪慢慢学会了与遗憾和解、与离别共处。她把对逝者的思念，一点一滴转化为对眼前长者更细致、更温柔的守护——因为她始终相信：最好的告别，不是遗忘，而是让爱继续流转。

“要学会和老人温柔道别，更要不断提升心理调适能力，树立正确的生命观。”23岁的她，在日复一日的坚守中，拥有了远超同龄人的通透与成熟。

以赛促练，一路至全国登顶

深耕一线的同时，职业技能赛事成为潘彬琪精进专业、突破自我的舞台。

早在求学阶段，潘彬琪便崭露头角，斩获浙江省职业院校技能大赛（高职组）健康与社会照护赛项一等奖。入职第二年，她正式踏上职场竞赛之路，自此年年参赛、步步进阶：2023年夺得温州市职业技能大赛二等奖，2024年拿下省级赛事二等奖，2025年更是一举包揽多项省级赛项一等奖。一块块奖牌，串联起她从市级优秀选手到省内行业顶尖的进阶轨迹。

2026年6月，潘彬琪荣获浙江省巾帼家政服务职业技能竞赛家庭照护员赛项一等奖。同年9月3日，第二届全国巾帼家政服务职业技能大赛总决赛开赛。该赛事由全国妇联、人社部等多部委联合主办，是我国家政、养老照护领域规格最高的“国字号”赛事。本届大赛竞争极为激烈，全国每省仅1个参赛名额，32名顶尖选手同场竞技。

赛前，在市妇联、工会组织的集训中，潘彬琪日夜打磨实操技能、深耕理论知识，查漏补缺、全力备战。赛事全方位考核选手的实操能力、理论素养、行业规范与应急应变能力，是一场对综合实力的硬核考验。面对全国各路高手，潘彬琪沉稳从容、稳定发挥，凭借娴熟流畅的操作、扎实全面的专业功底，一举夺魁，创下温州乃至浙江在该赛事中的历史最好成绩。

“参赛选手实力都很强，我只是全力以赴做好自己。”夺冠后的潘彬琪依旧谦逊，卸下比赛压力的她，满心都是踏实与欣喜。

养老一线，同样能绽放光芒

手握全国第一的重磅荣誉，潘彬琪没有丝毫懈怠。赛事结束后，她来不及与家人细细分享喜悦，便投入到了新一轮备赛和行业培训中。

谈及未来，她的目标清晰而质朴：“养老行业不是一个人优秀就够了，需要所有从业者共同进步。”潘彬琪表示，接下来将把国赛的先进经验和标准化服务技巧带回温州、分享给同行新人，助力本地养老照护服务提质升级。

一直以来，养老照护行业常被贴上“中年从业者”的标签，年轻女孩扎根养老一线，时常遭遇外界的不解与非议。但独立果敢的潘彬琪，始终遵从本心、坚守热爱。宽松开明的成长环境，让她养成了独立抉择、笃定前行的性格，从不被世俗偏见束缚。

四年成长，从卫校课堂到全国领奖台，从职场新人到全国冠军，潘彬琪用亲身经历证明：青春从不局限于光鲜赛道，平凡的养老一线，同样能绽放耀眼光芒。

如今，在老年公寓数百名长者眼中，年轻的潘彬琪就像贴心的“孙女”——温柔、耐心，值得托付。以青春护夕阳，以匠心守初心。这位温州姑娘，正以自己的坚守与热爱，打破行业的刻板印象，为银发养老赛道注入鲜活的青春力量。

来 源：温州晚报

原标题： 23岁温州姑娘斩获全国养老照护一等奖

记者 赵小娴 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com