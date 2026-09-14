一抹嫣红 “彼岸花”盛开！

温州网讯 “白露”秋风吹过，鹿城大地渐染秋意。近日，在市区公园的林荫下和道路的绿化带中，一种身姿妖娆、色泽艳红的神秘花朵正踩着秋的节拍悄然登场，它就是“彼岸花”，又名石蒜花。

昨日上午，记者来到杨府山公园南门坡地，放眼望去，石蒜花连片盛放，在秋日里显得格外热烈耀眼。走近细看，花瓣丝缕卷曲、姿态优雅，仿佛一幅重彩油画。花间小径上，市民三三两两穿行而过，不时驻足拍照。

“以前只在电影里看到过‘彼岸花’，觉得特别神秘，没想到现实生活中咱们温州就有，而且比电影里还美！”市民陈女士告诉记者。

公园管理人员介绍，杨府山公园这片花海自2017年栽种以来，逐年繁茂，已成为市区公园少见的片植小众景观。今年花开更早、花势更盛，吸引了众多市民游客前来观赏。

除了公园，在温州大道近牛山北路段，中央绿化带内一簇簇石蒜花也迎来了绽放。明艳的花朵错落点缀于青翠绿植之间，红绿相映，景致别致。车辆穿行经过，窗外的一抹嫣红让忙碌的通勤时光多了几分赏心悦目。

石蒜花又名“彼岸花”“曼珠沙华”，系石蒜科石蒜属球根植物。其花形独特，长长的花蕊向外舒展，花瓣细长反卷且带褶皱，状如红色龙爪。“彼岸花”之所以充满神秘色彩，源于其独特的生长习性。它是典型的“花叶不相见”——夏末秋初，开花时光秃秃的花茎直接破土而出，没有一片叶子；待到花谢之后，秋冬时节才长出细长带状的绿叶；来年夏天叶片枯萎，球根休眠，直至秋天再度开花。花与叶生生相错，永不相见。这种特性也让它在一些文化中被赋予了“生死相隔”“绝望的爱”等花语。

眼下，石蒜花正值盛花期，观赏期预计将延续至国庆假期。公园及道路旁的石蒜属于景观绿化植物，且全株含有石蒜碱，若揉碎花瓣或花茎，其渗出的汁液接触皮肤后，敏感人群可能出现发痒、红肿等不适症状。园林部门提醒广大市民，游园观赏时请自觉做到文明有序，切勿采摘或把玩。