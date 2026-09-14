央广网：黄浦江畔弄潮新 浙江温州把“产业家底”亮到上海滩

央广网 2026-09-14 09:33:42

“世界温州 贸促全球”——温州国际经贸合作推介活动（上海站）把泵阀、鞋服、机器人等产业“家底”亮到了上海滩。来自10多个国家的驻沪总领事馆、境外商协会及外资企业代表，与近百名来自温州及长三角的上市公司、专精特新企业和高能级平台代表面对面洽谈。

9月11日，黄浦江畔，一场跨越空间的经贸之约如期而至。

“世界温州 贸促全球”——温州国际经贸合作推介活动（上海站）把泵阀、鞋服、机器人等产业“家底”亮到了上海滩。来自10多个国家的驻沪总领事馆、境外商协会及外资企业代表，与近百名来自温州及长三角的上市公司、专精特新企业和高能级平台代表面对面洽谈。

活动现场（央广网发 温州市贸促会供图）

一头是东海之滨的民营经济重镇，一头是黄浦江畔的开放桥头堡。这场“山海之约”，不只是温州延续2026民营经济创新发展大会势能的具体行动，更是一个值得观察的样本：当“万亿之城”迈上新征程，民营企业如何从“走出去”迈向“走上去”。

“家门口”的出海逻辑：借梯登高，双向赋能

温州的选择耐人寻味。出海推介，为何不直接“出海”，而是先到上海？

答案藏在两座城市的互补逻辑中。上海涉外资源集聚、对外交往活跃，是长三角城市“家门口”最高效的出海跳板。温州，正是要借助上海的优势，让有国际贸易需求的企业在“家门口”实现“参加一场活动、接触多个国家”。

这并非简单的“借台唱戏”。温州有制造根基，上海有国际窗口。以泵阀产业为例，温州是中国泵阀产业的核心基地，上海则是联通全球市场的开放枢纽。本次“泵阀出海”推介环节，浙江力诺、超达阀门、永联阀门三家骨干企业登台，浙江国际阀门产业链展览会同步亮相。今年上半年，仅永嘉一地泵阀外贸出口就突破16亿元，俄罗斯稳居出口第一目的地国，意大利、阿联酋等新兴市场增速超20%。

温州港状元岙港区（央广网发 陈翔 赵用 摄）

温州与上海的这次“握手”，实质上是将政企协同“抱团出海”的逻辑从本土延伸至更广阔的国际舞台。正如活动主办方所言，这是“助企链接全球资源的务实之举”。

“传统+新兴”的同框：产业底色的重新定义

推介现场，一个细节值得品味。

登台的企业中，既有超达阀门这样的传统制造骨干，也有由温籍科学家领航的国家级专精特新“小巨人”科技企业暖芯迦。脑机接口与泵阀同场，智能机器人与鞋服“同框”。

看似跨度很大的企业阵容，恰恰是温州“传统+新兴”双轮驱动的真实写照。

传统产业并未退场，而是在智造底座上重构竞争力。浩达智能装备从印刷设备跃向智能机器人研发，法派服饰向西服衬衫智能制造挺进，东艺鞋业的皮鞋远销20多个国家和地区。新兴产业的智造底座也在加速夯实——温州是全国唯一全面承接六项国家数据基础设施建设试点的城市，中国（温州）数安港已聚集数据生态企业超1200家，阿里国际站全国首个AI出海服务中心日前落户瓯海。

中国（温州）数安港（央广网发 温州市委宣传部供图）

数据印证着结构性变化：上半年温州机电产品出口798.0亿元，同比增长14.2%，占出口比重提升至58.9%。从“温州制造”到“温州智造”，这座城市的产业底色正在被重新定义。

服务跟着市场走：开放逻辑的系统升级

一场推介活动的高效，背后是一整套服务体系的支撑。

从数据看温州外贸的韧性与活力：上半年全市出口额达1355.6亿元，同比增长5.3%；对美国、东盟、RCEP国家出口额分别增长3.1%、7.6%、17.5%。在国际贸易格局深度调整的背景下，这份成绩单来之不易。

今年4月，温州借园博会契机，邀请卡塔尔、白俄罗斯等14国驻华使节和商务机构代表走进温州；9月，又把推介舞台主动搭到上海。从“请进来”到“走出去”，开放逻辑在升级。

园博会主展园风光（央广网记者 项楠 摄）

服务体系的迭代提供了底气。5月发布“贸促护航·助企出海”七大服务包，启动“满天星·全球伙伴计划”，携手181家海内外合作机构和29个海外联络处；6月实现涉外商事纠纷诉调对接市县全域覆盖；8月将国际商事调解、出海商法、境外展会咨询等服务引入展会现场。触角跟着市场延伸，服务跟着企业拓展，温州正把服务优势转化为开放胜势。

千年商港的新命题

温州的开放故事，写了上千年。

今年4月正式开园的朔门古港考古遗址公园，实证了这座城市的开放基因——宋元时期，这里就是中国东南沿海的重要商港。千年潮声未歇，今天的温州已迈上“万亿之城再出发”新征程。

温州朔门古港考古遗址公园（央广网发 苏巧将 摄）

从古港码头到上海推介台，从泵阀车间到具身智能实验室，温州的开放棋局正一步步向全球铺展。全力打造“服务最优、成本最低、效率最高”的开放环境，政企携手打好“稳拓调优”组合拳——这既是一座民营经济重镇的自我加压，也是中国民企从“走出去”到“走上去”的一个生动注脚。

当“世界的温州”与“全球的市场”在上海相遇，奔涌出的，是一座城市深度融入长三角、链接世界的新浪潮。

来 源：央广网

原标题： 黄浦江畔弄潮新 浙江温州把“产业家底”亮到上海滩

记者 项楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com