建粮仓 护粮安
温州晚报 2026-09-14 09:37:01
近日，位于温州乐清南岳镇的乐清市地方储备粮第三中心库仓储项目正在加紧建设。
温州网讯 近日，位于温州乐清南岳镇的乐清市地方储备粮第三中心库仓储项目正在加紧建设。该项目计划新建按小麦计约11.8万吨总仓容的浅圆仓及其配套设施，采用现代化仓储工艺与智能管控系统。
为确保粮食和物资储备安全，《浙江省“十五五”粮食和物资储备发展规划》近日印发，浙江将统筹推进增强粮食物资收储能力等六大任务，重点实施“浙粮智储”赋能等六大工程。
来 源：温州晚报
原标题： 建粮仓 护粮安
作者：蔡宽元 摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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