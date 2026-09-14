温州都市报 2026-09-14 09:49:40

9月11日，市民周先生向记者反映，他于7月29日在瑞安市安阳街道兴隆南路路边停车21分钟，本应免费，却在8月30日停车缴费中，被纳入“历史未缴费用”，被收费25元。周先生在自行逐笔核对订单、反复投诉后，瑞安市智泊停车管理有限公司（以下简称“瑞安智泊”）承认是“感应器故障”，但退款却要周先生自行联系第三方收费平台。

温州网讯 9月11日，市民周先生向记者反映，他于7月29日在瑞安市安阳街道兴隆南路路边停车21分钟，本应免费，却在8月30日停车缴费中，被纳入“历史未缴费用”，被收费25元。周先生在自行逐笔核对订单、反复投诉后，瑞安市智泊停车管理有限公司（以下简称“瑞安智泊”）承认是“感应器故障”，但退款却要周先生自行联系第三方收费平台。

车主遭遇：

停车21分钟，莫名被收两天费用

8月30日，周先生在龙湾区宝龙世家小区门口停车场出场时，被道闸拦下。收费系统显示，“当前停车费用+历史未缴费用”合计37.5元。“我当时有急事，就先把钱付了。”周先生说，付完钱后，他越想越不对劲，平时停车都会及时缴费，怎么欠这么多钱。

随后，他开始逐条核对停车订单，并联系缴费页面上的投诉电话（即第三方助缴平台深圳市车服云科技有限公司，以下简称“车服云”），从客服处得知，“历史未缴费用”中包含一项信息：7月29日至7月30日，车辆在瑞安市安阳街道兴隆南路停车过夜，停车费用为25元。

据周先生回忆，7月29日，他确实在瑞安兴隆南路周边办事临时停车。“我明明只停了一会儿，怎么变成过夜了？我家就在附近，我自己有地下停车位，车辆也从没在外面过夜。”

带着疑惑，周先生根据客服提供的电话联系瑞安智泊，对方起初也查不出原因。在他反复拨打多个电话后，最终，瑞安智泊客服回电承认，“确实没有过夜，停车时常为21分钟，属于免费，是车位感应器出了问题，系统错误。”

让周先生感到气愤的，不仅是系统出错，更是出错后的处理态度。“我打了无数个电话，花了一个多小时自己查订单、对记录，最后他们轻飘飘一句‘系统错误’，连道歉都没有。”周先生说，“如果我没发现呢？如果我不去对账呢？那这25块钱是不是就白交了？还有多少像我这样的‘冤大头’？”

他表示，自己并非要求赔偿，而是希望对方能正视问题、主动道歉，并完善系统，避免更多车主遭遇类似情况。“全温州这么多路边停车，很多人可能几个月才交一次费，谁记得清几点几分在哪里停过？这种错误如果靠用户自己去发现，去‘自证清白’，那犯错成本是不是太低了？”

瑞安智泊：

确认“感应器故障”，车服云“数据未同步”

9月11日，记者分别致电瑞安智泊和车服云了解情况。

瑞安智泊工作人员在查询后确认，7月29日，周先生在兴隆南路只有21分钟停车记录，当天就已处理为免费。“是车位感应器没感应到车辆驶离，导致多计费。”该工作人员称，系统后台如果提示异常，经过人工处理后会批量同步到第三方平台，同时，该工作人员在不经意间透露，有些数据几年都没同步。

针对周先生的数据未同步的情况，该工作人员称，“我们当天就更新了数据，但不知什么情况，和第三方平台‘车服云’的数据不同步，可能是落掉了，所以才会在8月30日继续收费。”

当记者问及，遇到此类情况该如何解决。该工作人员表示，“车主如果对自己停车费用有疑惑可以致电查询，并自行联系第三方平台退款，可以更直接知道自己的账款有没有到账，我们联系第三方平台，他们有没有处理，我们也不清楚。”

记者追问，类似周先生遇到的情况是否常见，对方称，“一个月有一两个”。

车服云客服则向记者表示，他们只是助缴平台，数据由瑞安智泊提供。“如果瑞安那边处理了，但没同步给我们，那是他们的问题。”该客服称，周先生的退款申请已于9月10日提交，将在7个工作日内原路返回，但具体到账时间无法确定。

对于“数据几年都没同步”的质疑，车服云客服回应，“数据同步基本是实时同步的，别的平台跟我们合作后，十几年前的数据都能同步过来，瑞安智泊为什么没同步？这肯定是他们那边的问题。”

来 源：温州都市报

原标题： 临时停车21分钟，却被计费两天扣款25元

瑞安智泊收费有乌龙，车主想退款不容易

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com