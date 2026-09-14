温州都市报 2026-09-14 09:49:41

当反诈劝阻遇上听力言语障碍，守护并未缺席。近日，鹿城区公安分局鞋都派出所民警以纸笔为媒介，完成了一场特殊的无声反诈劝阻，成功为一名听障人士挽回1.5万余元经济损失。

温州网讯 当反诈劝阻遇上听力言语障碍，守护并未缺席。近日，鹿城区公安分局鞋都派出所民警以纸笔为媒介，完成了一场特殊的无声反诈劝阻，成功为一名听障人士挽回1.5万余元经济损失。

9月4日10时许，鞋都派出所接到辖区手机店老板报警，称一名男子全款购入两部苹果手机，准备异地邮寄，怀疑被骗。民警到场后发现，当事人为听障人士，现场无手语翻译，沟通存在极大阻碍。民警便将他带回派出所，通过手机打字、手写文字开展初步劝阻。但男子仅草草点头应和，并未真正意识到风险，随后自行离开，首次劝阻未能完全奏效。

当日16时许，反诈预警再次紧急触发，对象又是该名男子。此时，他已通过货拉拉下单，即将寄出全新手机，诈骗风险急剧升级。反诈劝阻人员立即联动货拉拉司机暂缓配送，同时火速将男子带回派出所核查。

二次回所后，男子依旧拒不承认被骗，刻意隐瞒实情。为掩盖诈骗事实，他提前删除了手机内的涉诈聊天软件，企图销毁涉案记录。经查，男子全程听从诈骗客服远程指挥，为顺利邮寄、规避核查，还特意欺骗货拉拉司机，谎称两部手机是寄给儿子的生日礼物。

反诈劝阻人员再次以打字、手写的方式开展深度劝阻，写下“不要相信这些骗子了，这种网上美女都是男的”，逐字逐句戳破诈骗套路。同时，劝阻人员细致排查手机，最终在相册中查获其与诈骗客服完整的涉诈聊天截图。经查，该骗局为典型“高额返利”诈骗，骗子以低俗诱惑为噱头，诱导受害人花费1.5万余元购买手机邮寄，承诺事后高额返利。

铁证面前，男子彻底醒悟。随后，反诈劝阻人员陪同男子前往手机店办理退货，成功全额挽回1.5万余元经济损失。

来 源：温州都市报

原标题： 听障男子购入两部苹果手机欲邮寄 细心店主报警后民警无声反诈劝阻

通讯员 范涨

本文转自：温州新闻网 66wz.com