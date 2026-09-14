温州都市报 2026-09-14 09:49:41

救援队提醒，海边礁石湿滑，夜间视线不佳，市民及游客在海边游玩时务必注意安全，远离危险区域，切勿在未做好防护措施的情况下靠近深水海域。如遇紧急情况，请及时拨打报警求助电话。

温州网讯 9月10日晚8时31分许，温州市红十字水上消防救援队（洞头区猎豹应急救援服务中心党支部）接到洞头区公安分局110指挥中心紧急指令：一名男子在洞头区大门镇观音礁村码头附近山边礁石木桥上不慎坠入海中。该海域水深，水下礁石密布，水流湍急，落水者未穿救生衣，仍在海面漂浮，情况危急。

接令后，该队党支部书记张丽红第一时间响应，与队长陈明利、副队长林建友立即驾车赶赴现场组织搜救；另外5名队员驾驶快艇火速前往观音礁码头附近海域展开搜找。

夜间海上能见度低，加之该海域水深、水下礁石多、水流湍急等复杂情况，给搜救带来不小难度。救援人员凭借对海域礁石地形的熟悉和丰富的海上救援经验，沿落水点周边海域逐片排查，经过近半小时紧张搜寻，终于在海面上发现落水男子。最终，在当地群众和游客协助下，救援人员将落水者安全转移至岸上。

经初步检查，该男子还有生命体征，但因受惊吓、长时间浸泡在海水中挣扎，身体较为虚弱。救援人员立即将其送上等候一旁的救护车，送往医院接受进一步检查和治疗。

救援队提醒，海边礁石湿滑，夜间视线不佳，市民及游客在海边游玩时务必注意安全，远离危险区域，切勿在未做好防护措施的情况下靠近深水海域。如遇紧急情况，请及时拨打报警求助电话。

来 源：温州都市报

原标题： 男子夜间不慎从桥上落入海中 市红十字水上消防救援队出动

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com