温州都市报 2026-09-14 09:49:00

9月11日晚，龙湾区永中街道龙华村篮球夜市邀请赛迎来决赛暨闭幕式。历时半个月的“体育+夜市”创新实践画上了句号，也交出了一份集体经济增收、乡风文明提质、乡村品牌出圈的亮眼成绩单。

温州网讯 9月11日晚，龙湾区永中街道龙华村篮球夜市邀请赛迎来决赛暨闭幕式。历时半个月的“体育+夜市”创新实践画上了句号，也交出了一份集体经济增收、乡风文明提质、乡村品牌出圈的亮眼成绩单。

龙华村是我市规模最大的珊溪水利枢纽工程移民安置村。28年前，来自泰顺、文成两地7个乡镇36个行政村的2320名移民迁居于此。经过一代代人建设，村庄实现从物理搬迁到心理深度融合的蜕变。如今，全村常住人口超5000人，468间沿街商铺林立，餐饮、零售、物流业态蓬勃发展，移民群众安居乐业。今年，新一届村两委立足村情实际，大胆探索乡村发展新路径，推出篮球夜市项目，以体育引流、夜市赋能，把文体活动做成壮大村集体经济、涵养乡风文明的重要载体。

本次篮球夜市邀请赛集结4支本土队伍，全部安排夜间开赛，贴合村民生产生活节奏。夜幕之下，灯光球场成为全村群众的休闲聚集地。赛事不止于篮球竞技，更把崇文重教融入活动全过程。开幕式上，村里对40余名2026年考上研究生、本专科的优秀学子予以集中表彰，树立勤学向上的榜样，厚植耕读传家的淳朴村风。

这场“体育+夜市”的尝试，还探索出一条可持续的增收路径。赛事借助体育热度吸纳广告赞助，夜市摊位实行规范的营业额抽成，成功将赛场人气转化为村集体经营性收益。相关图文、短视频同步在全媒体传播，全网累计曝光量突破10万次，让这座移民新村的崭新面貌走进更多市民视野，村庄知名度与美誉度显著提升。

赛事收官之时，乡贤力量接续登场。闭幕式现场宣读乡贤捐赠名单，53名本土及在外乡贤心系桑梓、慷慨解囊，合计捐资9万元。资金专款专用，将全部投入即将举办的重阳百家宴。体育聚人气、孝善暖民心，续写乡村惠民新篇章。

龙华村党总支书记、村委会主任夏向阳表示，篮球夜市是龙华村探索“体育+夜市+乡风文明”融合发展的一次成功实践。以赛事聚拢人气，以夜市激活商圈，以文体淳化民风，不仅有效壮大村集体经济，带动本地商户增收，更拉近邻里距离，增强村民的归属感与集体荣誉感，实现经济效益、社会效益、民生效益三方共赢。

在闭幕式上，龙华村正式宣布启动筹备首届重阳百家宴。该活动由村两委牵头统筹、乡贤鼎力支持，面向全村60周岁以上老年群众举办，立足本土民俗，做实敬老孝老民生实事，进一步传承孝道文化。

来 源：温州都市报

原标题： 龙湾龙华村篮球夜市出圈 重阳百家宴筹备启动

记者 叶锋 通讯员 李晨弘

本文转自：温州新闻网 66wz.com