一条差评，隐藏着新型黑恶犯罪

潮新闻 2026-08-18 09:46:00

负面帖文。临安公安供图

新剧刚上线，负面帖文就“卡点”出现；差评刚发酵，公关团队就收到“舆情优化”邀约……看似“巧合”，背后是精心设计；貌似“护剧”，实质是网络敲诈！

8月13日，杭州市公安局通报了这样一起案件——犯罪分子以“护剧”“置换”等为名，对影视娱乐行业大肆敲诈勒索。这也是全国首起以“护剧”为名实施舆情敲诈案。

案件的开端，是一条异常的评论。

负面帖文。临安公安供图

今年5月，杭州市公安局网安支队民警发现，一个自称“影视评论博主”的自媒体账号，在多部热门剧开播当天，准时发布负面帖文，抨击演员演技，质疑制作质量，甚至捏造花边新闻。就在剧组公关团队急得团团转，热搜即将登顶前，这些帖文又齐刷刷地“人间蒸发”了。

精确的节点、相似的剧本，让网警判定，这不是“吐槽”，而是“钓鱼”。

随着调查深入，以李某、廖某为首的网络敲诈团伙逐步浮出水面。他们专门盯着影视剧开机、上映等时间点，利用名下多个微博账号，联动发布“黑稿”，迅速炒热话题。

与一般敲诈勒索不同的是，该团伙往往主动设局，引诱剧组和艺人团队“上钩”；同时，还打着“护剧”的名号，不以常规的删帖为卖点，对外宣称是以推送剧集正向内容订立合约，私下再要求内部停止发布负面帖文。

很快，焦虑的公关团队通过私信或商务渠道找上门，面对“自投罗网”的受害者，李某等人以“舆情优化”“宣传置换”为名，开口索要高额费用。一旦对方犹豫，他们就会加快发帖频率、扩大传播范围，持续施压，直至对方“花钱消灾”。

6月，这场“猫鼠游戏”，划上了句号。

杭州市、区两级公安机关抽调40余名警力，组成10个抓捕小组，在浙江嘉兴、安徽合肥、江苏太仓、广东深圳等8省10市同步收网，抓获10名犯罪嫌疑人，查扣涉案手机、主机、平板电脑等电子设备。目前，公安机关已依法对4人采取刑事强制措施，其中2名主要犯罪嫌疑人经检察机关批准逮捕。

抓捕现场。临安公安供图

这起案件，之所以被称为“全国首例”，就在于按照以往的司法实践，类似案子大多被认定为“非法经营罪”，惩处力度有限，震慑效果不足。

此次，在掌握大量证据后，杭州警方厘清商业纠纷与违法犯罪的边界，以“敲诈勒索罪”侦办案件，打击范围更广、力度更大，为全国办理同类案件提供了样本。

事实上，近年来，以“打假”“爆料”“维权”为幌子，利用网络舆论、网络施压等开展恶意索赔、舆情敲诈的犯罪行为屡屡出现，已经敲响警钟。

比如，引发广泛关注的“柴怼怼”案，曾以“打假博主”人设走红的网络主播，多次发布视频捏造相关企业“低成本、百倍暴利”等谣言，并对企业家进行侮辱诽谤，造成不利影响。最终，法院认定其构成‌名誉侵权‌和‌商业诋毁‌。

今年7月底，为期一年的深化扫黑除恶专项斗争正式启动，强调要重点打击利用网络平台和“软暴力”手段有组织实施的黑恶犯罪。

就在日前，公安部指挥全国公安机关同步开展深化扫黑除恶专项斗争第一轮集中收网行动，成功打掉一批涉黑恶犯罪团伙，其中就涉及网络“套路贷”、软暴力催收、舆情敲诈等新型犯罪。

以“护剧”为名，行“敲诈”之实，杭州警方成功侦办的这起案子，释放出一个强烈信号：公安机关正对借网络舆情恶意牟利、借机敲诈的不法分子，展开系统性、高压式的打击。

网络空间绝非法外之地。任何披着外衣实施的违法犯罪行为，都将受到法律的严厉制裁。

来 源：潮新闻

原标题： 政已阅丨一条差评，隐藏着新型黑恶犯罪

记者 王逸群 刘俏言 通讯员 傅宏波 姚元

本文转自：温州新闻网 66wz.com