潮新闻 2026-08-07 09:47:00

近日，党中央作出重大部署，从今年7月起，在全国开展为期一年的深化扫黑除恶专项斗争。

值得关注的是，中央政法委负责同志答记者问时强调：“坚持法治思维，始终在法治轨道上推进深化扫黑除恶专项斗争，坚持以事实为根据、以法律为准绳，是黑恶一个不漏、不是黑恶一个不凑。”

“一个不漏，一个不凑”，既彰显了除恶务尽的雷霆决心，又划定了不枉不纵的法治边界，值得细细咂摸。

有一种现象耐人寻味，夜间街头偶发的斗殴、小饭店里令人反感的“黄总”、夜市排档里流氓式搭讪，看似不起眼的治安琐事，却屡屡冲上热搜。这背后是公众对“安全感”的真切在意，很小的治安事件都会刺痛社会最敏感的神经。与此同时，“中国式安全感”频频引爆国际舆论场。外国博主深夜在中国街头独自撸串的视频，评论区里满是“不可思议”。

在这一语境下，再来看深化扫黑除恶，便有了更为深刻的时代内涵。它不仅是为了惩治犯罪，更是为了守护这份来之不易的安全感，将其转化为国家长治久安、吸引全球资本与人才的硬核竞争力。

本轮专项斗争，为何强调“一个不漏”？

自扫黑除恶专项斗争开展以来，政法机关始终保持高压态势，取得显著成效。2025年，全国刑事案件和命案同比双双创下本世纪以来最低水平。但也要看到，黑恶势力也在“进化”。中央政法委负责同志指出，当前一些黑恶犯罪隐秘变形，正在从“网下”向“网上”、“显性”向“隐性”、“硬暴力”向“软暴力”等转变。

传统的“街头黑老大”或许少了，但披着合法外衣，利用网络平台和“软暴力”手段，有组织地实施裸聊敲诈、非法放贷、非法催收、舆情敲诈、恶意索赔、强迫消费、劳务碰瓷、色情敲诈等“新黑恶”却悄然滋生。这些犯罪手段隐蔽、取证困难，如同藏在暗处的“软刀子”。对这些新型黑恶，必须精准识别，露头就打、除恶务尽。

“一个不漏”，更是打“伞”破“网”的绝不姑息。黑恶势力能长期在缝隙中生长，根源往往在于权力的脱缰。此次专项斗争要求深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”，对相关案件重点督办。追逃缉捕、打财断血、打伞破网一环不松，才能铲掉“毒瘤”滋生的土壤。

在保持高压态势的同时，为何又要反复重申“一个不凑”？

不必讳言，在一些司法实践中，一些现象值得警惕：个别地方为了追求“战果”和“指标”，将普通治安案件甚至纯粹的民事借贷纠纷，硬生生拔高成涉黑涉恶案件。这种凑数式扫黑，伤的是法治公信力，寒的是无辜者人心。扫黑除恶也是一种政绩，但追求政绩必须树立和践行正确政绩观。一旦政绩观出现偏差，片面、过度追求数据，就会带来冤假错案，这方面的教训不可谓不深刻。

扫黑除恶的利剑，不能因急于出鞘，就偏离准星。“一个不凑”，就要求办案人员必须摒弃“唯指标论”，严格遵循罪刑法定、疑罪从无、证据裁判等法律原则，把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，确保把每一起案件都办成经得起法律和历史检验的铁案。

扫黑除恶，民安为本。“一个不漏”，是利剑高悬的雷霆担当；“一个不凑”，是如履薄冰的法治敬畏。唯有将二者有机结合，才能让老百姓真正吃下“定心丸”、睡上“安稳觉”。当公平正义的刻度精准无误，这份令世界瞩目的安全感必将更加稳固，成为护航中国高质量发展的坚实后盾。

来 源：潮新闻

原标题： 之江观察丨扫黑除恶，不纵不枉

评论员 朱浙萍

本文转自：温州新闻网 66wz.com