以医术护佑生命 温州援非医生助患者重获行走能力

温州都市报 2026-09-14 09:49:00

近日，在中非共和国班吉友谊医院走廊，曾经只能依靠木棍艰难挪步的患者克洛泰尔，已经可以自如行走。这场跨越国界的救治，是第21批援中非中国医疗队队员、温州医科大学附属第二医院麻醉与围术期医学科副主任医师何伟在当地救死扶伤的生动缩影，也见证着中非人民守望相助的深厚情谊。

温州网讯 “我感觉自己又‘活’过来了！”近日，在中非共和国班吉友谊医院走廊，曾经只能依靠木棍艰难挪步的患者克洛泰尔，已经可以自如行走。这场跨越国界的救治，是第21批援中非中国医疗队队员、温州医科大学附属第二医院麻醉与围术期医学科副主任医师何伟在当地救死扶伤的生动缩影，也见证着中非人民守望相助的深厚情谊。

中非共和国疟疾、伤寒高发，慢性疼痛困扰着不少当地群众，尤其是腰腿痛、膝关节疾患普遍。部分家庭主要劳动力被病痛缠身，丧失劳动能力，全家生活随之陷入困境。作为麻醉与围术期医学科医生，何伟在守护手术室生命安全之外，坚持坐诊疼痛门诊为当地群众解除病痛。

35岁的克洛泰尔身高一米九，是家中十口人的主要依靠。7个月前，他的膝关节突发疼痛，在当地诊所穿刺治疗后，病情非但没有好转，反而持续加重。因家境贫寒，他无力接受规范诊疗。等到来找何伟就诊时，他的膝盖红肿发热，关节腔内积液已经凝固成絮状，粗针头都难以抽取。

接诊后，何伟仔细查体评估，制定局部注射联合口服抗感染的治疗方案，全程严格落实无菌操作。治疗一周后，药物将患者关节腔内凝固的絮状物转化为液态，医生顺利抽出大量黄白色脓性积液。治疗两周后，克洛泰尔可以扔掉木拐行走。第四周时，他步伐轻快，膝盖疼痛基本消退。

重获健康的克洛泰尔满怀感激，特意让家人写了一封感谢信，亲手送到何伟手中。一页薄薄信纸，承载着患者沉甸甸的谢意。

援非路上，中国医疗队带来的不只是药品器械，更有标准化诊疗技术、严谨的行医理念与医者仁心。帮助克洛泰尔重获行走能力，正是中非医疗合作的动人注脚。一代代援非医者远离故土，扎根异国，以医术护佑生命，以温情跨越山海，用行动浇灌中非友谊之花，让大爱无疆的故事持续在非洲大地续写。

来 源：温州都市报

原标题： 以医术护佑生命，以温情跨越山海

温州援非医生助患者重获行走能力

记者 陈忠 通讯员 钱翔翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com