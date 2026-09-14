一书畅游楠溪江！永嘉文旅口袋书预计年底上线
永嘉发布 2026-09-14 09:54:00
目前，永嘉文旅口袋书已完成初步采编工作，计划于今年年底正式和广大游客见面，巴掌大小的便携手册，将一站式解锁楠溪江吃喝玩乐全攻略。
助力楠溪江国家5A级旅游景区创建，永嘉持续丰富文旅宣传载体，优化游客服务体验。目前，永嘉文旅口袋书已完成初步采编工作，计划于今年年底正式和广大游客见面，巴掌大小的便携手册，将一站式解锁楠溪江吃喝玩乐全攻略。
口袋书内容主要划分为四大板块：楠溪江秀美的自然资源、厚重的人文历史资源、新潮多元的文旅新业态以及永嘉特色美食，山水、古村、烟火风味一网打尽。
书中还设计了不少趣味互动巧思：扫描书中二维码即可聆听永昆经典旋律，沿途景点支持集章打卡，还可以记录旅途感悟，实现 “一书在手，畅游楠溪”。希望以口袋书为载体，把永嘉文旅品牌具象化呈现，让更多外地游客读懂楠溪江的山水魅力与本土文化。
楠溪江既有江南水乡的温婉秀丽，又有奇峰叠嶂的雄奇壮阔，更饱含浓浓的人间烟火与人情温度。这本小小的口袋书，将串联起景点、路线、美食与故事。
来 源：永嘉发布
原标题： 一书畅游楠溪江！永嘉文旅口袋书预计年底上线
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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