潮新闻客户端 2026-09-14 09:54:00

“企托无忧”改革举措已服务产业人才家庭710户，职工满意度达99%。未来，托育服务将探索向下延伸到1.5岁，辐射更多企业员工子女。

上午7点30分，浙江长江汽车电子有限公司员工陈美玲牵着2周岁女儿的手，目送孩子欢快地奔向龙湾区滨海第二幼儿园老师。随后，她快步走向500米外的公司，投入一天的工作。

龙湾区教育局供图

对陈美玲来说，在公司附近就能享受到优质托育服务，实现了工作与家庭的双赢。“孩子在这里有人照顾、有人陪着玩，每天还能通过小程序实时了解孩子的动态，我工作时更安心，也能把更多精力放在工作上。”

职工上班带娃两不误

陈美玲和丈夫都在企业上班，作为双职工家庭，孩子谁来照看曾是她最头疼的难题。“我工作忙，丈夫也经常加班，家里老人目前没办法帮忙带。刚好公司附近的幼儿园开设了企业托育班，就报名把孩子送来了。”她说，“托育班的时间刚好跟我们的上班时间一致，每天7点半上课，晚上6点半放学，孩子在那边，我们也很放心。”

帮陈美玲解决带娃难题的，正是龙湾推出的“企托无忧”全链改革举措。

龙湾区教育局供图

龙湾是温州工业大区，外来人口占比超55%，不少企业职工面临“带娃难”。2025年，龙湾获批浙江省托育教育一体化改革试点区，将学前教育触角从3至6岁向下延伸到2至3岁。今年，针对产业人才托育供需错位问题，该区探索“企托无忧”全链改革。“把托育班办在离企业最近的地方，以托育服务破解产业人才带娃难，助力地方留才。”龙湾区教育局党委书记、局长郑祥迪介绍。

记者了解到，滨海第二幼儿园位于龙湾区滨海一道，周边企业集聚。园内共有2个托育班，就读孩子40人。这里的老师均持有托育证和教师资格证，可以为孩子提供安全、健康、友爱的养育和照护。

龙湾区教育局供图

除了海滨第二幼儿园，龙湾区还有4所公办幼儿园开设了企业托育班。在永兴街道中小微企业园区，和悦幼儿园也设立了园区托育班，面向周边中小微企业职工开放，1个班20人，实现“一园辐射多企”。“孩子在托期间，我们还会定期组织他们到园区内企业参观，感受父母的工作环境，拓宽孩子视野。”和悦幼儿园负责人介绍。

龙湾区教育局还联合卫健部门组建爱心流动站，实行企业按需预约、中心统筹派单，变“坐等上门”为“主动上门”，提供育儿咨询、亲子早教、入户指导等菜单式公益服务。不久前，滨海第二幼儿园三位老师走进永乐家园社区，带领12组家庭开展“亲子约‘绘’ 把爱袋回家”亲子早教活动。

智慧服务托起“幸福湾”

托育班孩子年龄只有2至3岁，龙湾如何让家长安心？

为此，龙湾区以“温州三朵云”为平台进行迭代升级，云呵护助力健康，云慧玩赋能教师，云管家用于园所管理。园里通过智能床垫无感监测睡眠，餐盘摄像头人脸识别分析饮食，五大场景数据采集，让保育从“经验判断”走向“循证施策”。目前试点10所幼儿园，托育服务可追踪、可感知。家长通过“云呵护”小程序，就可以实时察看孩子在幼儿园的情况，这种“看得见”的托育服务，让家长更安心。

龙湾区教育局供图

托育要“有托”，更要“优托”。龙湾创建“幸福湾托育”品牌，成立托育教育一体化研究中心及五大片区十大核心园，组建研究员与指导师“双师智囊团”，赋能托育班教师成长。依托“幸福湾托育智汇站”，一月一主题、一期一导师，已开展11期专题培训。目前，全区托班教师100%持有托育证，区域托育人才储备库达85%。

据了解，“企托无忧”改革举措已服务产业人才家庭710户，职工满意度达99%。未来，托育服务将探索向下延伸到1.5岁，辐射更多企业员工子女。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 托育班办在企业门口 龙湾探路“企托无忧”缓解员工后顾之忧

记者 张银燕 作者：李希赛

本文转自：温州新闻网 66wz.com