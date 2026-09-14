林冠雄：从“剃头匠”到“全国技术能手”

温州都市报 2026-09-14 10:03:58

今天，记者邀请民进会员、国家级美发师考评员、全国十大杰出发型师、温州市美容美发协会副会长林冠雄，来聊聊他的故事。

温州网讯 上世纪80年代末，在温州南白象的一家家庭皮鞋作坊里，初中肄业的林冠雄埋头在皮革和胶水的味道里。夏天车间闷热，汗水浸透衣衫，一坐就是一整天。

他想换一种活法。

“做美发的人很时尚、很干净。”这个念头在他心里生了根。他听说温州有家叫“小香港”的发廊很有名，师傅叫王艮弟。揣着打工攒下的钱当学费，他跑去拜师。

那个年代，剃头匠这个职业在村里不受待见。林冠雄不敢跟伙伴说自己去学理发了，只骗他们说：“我去市区读书了。”

虽说是拜师，但师傅不轻易教本事，徒弟得靠自己“偷师”——眼睛盯着，心里记着。有一次，一位客人主动让他练手：“没事，你先剪，剪不好再让你师父修。”

那是第一个觉得他能胜任这份工作的人，这份来自陌生人的信任，林冠雄记了很多年。

半年后，林冠雄在城郊自己开了家店——一家年租金几百块的小店，剪一个头两块五。“起初给客人理发，眼睛都不敢看镜子。”他笑着说。

那时候流行郭富城、刘德华的发型，墙上贴满了他们的海报。“其实不会剪，就是模仿，修修补补，收个六块、七块。”

今年55岁的林冠雄细数自己的工作经历，一直在深耕美发行业：从理发店学徒到美发店主，再到去日本学习深造、到深圳打拼，以及回温州扎根创业，担任高校形象设计专业顾问兼讲师，为众多明星设计造型……

林冠雄说，自己是真心喜欢这行当。

今天，记者邀请民进会员、国家级美发师考评员、全国十大杰出发型师、温州市美容美发协会副会长林冠雄，来聊聊他的故事。

一

上周，林冠雄的“良丝名匠”新店开业，朋友、客户以及他的老师、学生都来祝贺。店里的墙上挂着两块写满他所获荣誉的牌子，那是他的名片，也是他的成绩。

“城外的剃头匠总是向往去城里当理发师。”那些年，林冠雄开店、关店、再开店——但总归是在慢慢向市中心靠拢，最后他的美发店入驻了纱帽河这条温州女人街。“不懂事”，他这样总结那段岁月——不懂选址、不懂客流、不懂定位。

1997年，林冠雄关了纱帽河店，去日本美发学校学习。为什么要去？“有一次用进口染膏，染出来的颜色和色号标注的完全不一样，我还去责怪经销商。后来才知道——染膏有第一剂、第二剂，双氧水分3度、6度、9度，每个人的头发底色不一样，要判断、要配方。我连这个都不懂。”

“做了十来年才发现，自己还是美发行业的‘门外汉’，真是太不懂了。”

日本之行让他接触到了沙宣体系——有理论、有角度、有数据，不再是师傅带徒弟那种“修修补补”的方式。“以前剪头发，不知道剪完会成什么样。但系统告诉你：提升多少角度、剪切多少、落下来形成什么效果——这就科学了。”

从日本学成归来的林冠雄并未回温州，而是去了深圳。他觉得深圳比温州发展更快，接触的东西更前沿，也能让他学有所用。

这次林冠雄去深圳，不是去做老板，而是去当伙计。林冠雄笑称，刚到深圳去应聘理发师，根本没人要，人家觉得他不会说粤语，跟客户没法交流。为此，林冠雄找到一家美发店，跟店主约定让他实习一个星期，不要工资；如有客户需要用粤语交流，请店里的小伙伴帮忙应对。就这样，林冠雄在深圳获得了一份工作。

林冠雄坦言，美发行业既靠技术，也看脸，还需要情商。深圳一些知名美发店对应聘员工是有要求的，必须本人带着照片上门。所谓情商，就是与客户交流的能力。很多客户来店里不仅是为了美发或美容，还想找个地方放松，偶尔也有向陌生人倾诉生活苦水的需求；美发师则处于“熟悉的陌生人”的边界，是个合适的听众。

林冠雄到深圳不久，便获得一位客户的投资。半年后，他开了一家美发店，担任店长。

2005年，林冠雄回到温州，打造“良丝名匠”。

2012年，他代表中国队参加在香港伊利沙伯体育馆举行的亚洲发型化妆大赛，获得女子发型冠军等多项大奖。“我报了三个项目，像押宝一样——这个不中，那个中。但也要付出三倍的努力。

二

“多年前，我看着张学友、刘德华等明星的海报，为客户复刻他们的发型；多年后，我在后台为这些明星做造型。”

林冠雄第一次给明星做造型，是1999年受朋友邀请去外地为孙悦做造型；再后来，他又为伍佰、容祖儿、谢霆锋等几十位明星做过造型。

2005年“良丝名匠”落地温州后，因林冠雄常常受邀参加活动并受到关注，“良丝名匠”成了媒体主持人以及来温州演出的明星的指定造型机构。2008年，周杰伦世界巡回演唱会来温州，林冠雄的“良丝名匠”团队现场坐镇。

“周杰伦那场印象很深。”林冠雄说，“他们公司的人先来考核——要求舞台灯光一暗时，造型必须完成。可能就几分钟，甚至更短。我们在后台等着，衣服已经准备好了，一脱一穿就要换好。”

“周杰伦的造型一个晚上基本不变，但服装要换很多套。我们等于在做助理——衣服打开，后面马上套上，无缝衔接。”

刘德华的团队同样严格。“前期要考察，他们自己的造型师肯定也要查。商业化运作，不是每个明星都愿意用外人。”林冠雄坦言，“周杰伦那次是满意的。”伍佰则是另一种风格：“特别亲和，沟通很轻松，一点架子都没有。”

想在美发行业打出名堂，有时需要依附名人光环。林冠雄说，商业需要辨识度，明星需要辨识度，美发师也需要辨识度。为了获得更多关注，他会寻找接近明星的机会，想方设法去后台给明星做造型，或让“良丝名匠”成为明星团队的指定造型机构，甚至花钱让“良丝名匠”成为演唱会的冠名单位。

林冠雄说，为创业寻找机会，这不丢人。

当然，即使是包装也得有底子。2009年，林冠雄受邀成为温州市第二职业中等专业学校（温五中）美发与形象设计专业的外聘老师。

“当时这个专业刚创办，没有一本教科书。”他说，“PPT是我做的，试卷是我出的，整个教学体系从无到有。”

林冠雄带的学生参加全国中职院校技能大赛，几乎年年获奖。更让他欣慰的是，有学生听了他的话先去读大学、拿学历，后来成了该校的老师。

如今他还在学校门口开了一家美发实训店，让学生轮岗接触真实顾客。“不然，学生在课堂上练的都是公仔头，而公仔头不会说话，学生需要跟真实客户对话。”林冠雄如是说。

三

林冠雄身上的标签很多：国家美发师一级（高级技师）、全国技术能手、浙江工匠、温州名师名家、温州市美容美发协会副会长……

“全国技术能手，在温州美发行业没几个，全国也没多少。”他说。

问他为什么不断给自己“加属性”——比赛、拿奖、评职称，他说：“下意识吧。也不全是名利，是希望更多人知道——这个行业可以做到什么高度。”

他也不避讳发朋友圈。“有人说我在炫，但我也发公益，也发骑车、打网球、唱歌的日常——就是记录生活。”

林冠雄开过大店——深圳一家投入400多万元的店，月租金8万多元，最后关了。“手艺人就是手艺人，经营者是经营者。手艺人不一定能开好店。”他说。

现在的林冠雄回归到“形象”模式——在车站大道开了家“良丝名匠”，以他为主，配一位有39年经验的老搭档。“两个人加起来80年经验。”

项目从美发扩展到头皮养护、身体解压。“社会压力大，亚健康多。不只是剪头发，也让人放松。”

林冠雄最大的担忧——年轻人不愿意学手艺了。“二职每年有许多学生学美容美发，但最后留在这个行业的没几个。”他说，“不是教得不好，是年轻人不愿动手、不愿吃苦。”

他儿子学了一年美发，也参加过美容美发比赛，后来去学了摄影，没再做美发。

林冠雄说：“对于整个行业来说，未来一定会像欧洲一样——找个美发师很难，也很贵。中国现在人口基数大，还不明显，但趋势已经出现了。”

如今，林冠雄理发的价格是680元，顾客一般都约在下午或晚上。这个价格已经十五年没变。他说，目前没有商业扩张计划，只想“把小店维护好”；希望有机会带一位真正热爱这行的徒弟，传承手艺；梦想有一天为朋友剪发、唠唠家常，不收费。

从2块5到680元，从学徒到“全国技术能手”，从城郊理发店到为明星做造型，林冠雄用一把剪刀，剪出了自己的故事，而他最想做的，是回归到那个最朴素的初心——做一个被人信任的手艺人。

“我希望多年后，大家聊天提到我时，会说：‘哟，这小老头还挺时尚啊！’”林冠雄如是说。

来 源：温州都市报

原标题： 林冠雄：从“剃头匠”到“全国技术能手”

用一把剪刀回答“这个行业能做到什么高度”

记者 小毛 图片由受访者提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com