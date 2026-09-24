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温州新闻网
作者：林靖
2026-09-24 15:12:22
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今年中秋月亮最圆时刻：9月27日0时49分，收好这份赏月地图！
为了这份难得的圆满，推出温州中秋赏月地图，带您走遍瓯越大地最动人的月色。
明确了！中秋不免费！
温州S1线、S2线有调整！
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