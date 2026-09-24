今年中秋月亮最圆时刻：9月27日0时49分，收好这份赏月地图！

温州晚报 2026-09-24 09:20:00

明天就是中秋佳节了。据气象台消息，今年中秋，月亮最圆时刻将出现在9月27日0时49分，是较为罕见的“十五的月亮十七圆”。为了这份难得的圆满，推出温州中秋赏月地图，带您走遍瓯越大地最动人的月色。

温州网讯 明天就是中秋佳节了。据气象台消息，今年中秋，月亮最圆时刻将出现在9月27日0时49分，是较为罕见的“十五的月亮十七圆”。

为了这份难得的圆满，推出温州中秋赏月地图，带您走遍瓯越大地最动人的月色。

江心屿、瓯江路

夜游瓯江赏“一江月色”

素有“瓯江蓬莱”之称的江心屿，从古至今一直是温州赏月好去处。“瓯江月色”位列江心十景，古时文人从东峰山巅遥望瓯江，只见“月出于东山之上，徘徊于斗牛之间”处，诗情画意十分浓厚。

今年中秋，江心屿谢公阁推出“千年孤屿，一轮明月”国风夜游雅集，汇集百斤非遗巨型月饼分享宴、飞天影子舞、非遗花灯手作体验、月下诗会以及百人氦气孔明灯祈福等国风演艺，将千年孤屿的赏月雅事推向新的高潮。

在瓯江路赏月也是一件美事，站在江边吹着江风，看一轮明月倒映在江面，随水波荡漾，水与月的交融在此体现得淋漓尽致。若觉得陆上赏月不够尽兴，还可登上瓯江夜游的豪华观光船，在游轮上换一个角度赏月观景，欣赏胜美尖山体灯光秀。

温州园博园

登高、临水、泛舟皆可赏月

作为今年中秋赏月的新晋热门目的地，园博园提供了多种赏月方式。郭公阁矗立于仙门山之巅，是全园制高点，登阁凭栏，26公顷仙湖在月光下泛起银光，34个中外展园的灯火与月光交织，连远处城区的灯火也能隐约望见。

9月25日至27日，温州园博园每晚推出多场威亚飞天秀《嫦娥奔月》，“嫦娥”借助高科技威亚设备在离地数十米的河道上空凌空起舞，花瓣从空中撒落。此外还有NPC角色互动，“嫦娥”“簪花少年郎”“七仙蝶影”“鱼戏百鸟”等身着华美古风服饰，沿巡游路线与游客互动，引导游客参与猜灯谜、赢取趣味好礼。

水上游船沉浸式演出也是一大看点。园博园依托大小两条游船环线推出《园博水上江湖》沉浸式演出活动，中秋档以“月圆江湖·团圆共赏”为主题，贯穿圆月舞、打铁花等演出环节，浙山浙水园特色演出、国际展园国际风情节、国潮花海市集等活动也同步登场。

还有龙湾瑶溪钟秀园推出了双节游园活动，含趣味诗词贴画、秋季运动会（抓娃娃/保龄球/高尔夫趣味赛）、山下咖啡森林治愈主题、古风研学成长礼等项目，寺前街举办“我们的节日·中秋”寺前街音乐专场文艺晚会活动。

乐清雁荡山、盐盆山

山城月色令人神思飞翔

作为“雁荡三绝”之一，灵峰夜景久负盛名，明代旅行家王士性在《游雁荡记》中最早从美学角度发现了这片夜色之美。行走在月色中，诸峰剪出片片倩影，借助月光形成泼墨画般的视觉效果，“雄鹰敛翅”“犀牛望月”“夫妻峰”形神兼备，令人神思飞翔。

如今，灵峰夜游项目在传统夜游基础上进行了全面升级，以“山水活化人文，人文注解山水”为设计理念，融合高科技光影与沉浸式互动，以谢灵运、李白、徐霞客三位历史人物为线索，通过《谢灵运迎宾》《诗仙寻踪》《霞客问樵》《谢公送客》等八个主题篇章进行情景演绎。

乐清盐盆山海拔约288米，山顶“淡月”观景台是近两年中秋赏月的好去处，观景台状似拱形贝壳，又似乘风出海的白色风帆。阳台周边环绕着一条长100米、宽近4米的环形玻璃栈道，凌空高架于峭壁之上，在室外廊道上远眺，大门岛、玉环岛清晰可见，山、海、河、湖、城尽收眼底，海天月色与万家灯火交相辉映。

登高望月，望海楼、霓屿山尖观景平台、鹿西山坪露营基地、马蹄山露营基地也是好去处。其中，望海楼有“东南第一楼”之称，登楼俯瞰百岛连绵、碧海环绕，尽收洞头全景山海盛景，是俯瞰百岛风貌的佳处。

洞头、渔寮

海上生明月，烟花共潮生

渔寮大沙滩是海边赏月的理想地。这里沙质细腻平缓，是我国东南沿海大陆架上最大的沙滩，素有“东方夏威夷”之称，携家人漫步长2000米、宽800米的渔寮大沙滩，迎着温柔海风，听着阵阵海浪，看滨海璀璨夜景，品海鲜赏明月，感受“海上生明月，天涯共此时”的意境。

临海赏月，还可前往洞头海上阳台、塞尔码头、韭菜岙沙滩、东岙沙滩、三盘沙滩、泽野星空营地、栖鹿湾沙滩等地。海上月堤同样值得一去，这条全长460米、宽6米的网红入海长堤轻盈浮于碧波之上，沿路立有“海上生明月”主题雕塑，白日看海、晚风赏月，温柔又出片。

9月25日至10月7日，韭菜岙沙滩公园将连续13天上演海上烟花秀、打铁花、篝火晚会、海上飞人等精彩活动，浪漫与热烈都不缺席。佤族民俗表演每晚七时登场，佤族舞热情奔放，沙滩蹦迪嗨翻夜色，感受海风、音浪与篝火交织。

海上阳台则将在9月25日至26日、10月1日至6日每晚七时上演音乐会，涛声伴奏，星光为幕，民谣与流行乐轮番奏响。东沙不夜港每晚7时30分上演《向洞头》海上实景船体演艺秀，以海为台，以天为幕，融合光影、歌舞与渔家故事，全方位呈现洞头海洋文化魅力。

来 源：温州晚报

原标题： 今年中秋月亮最圆时刻：9月27日0时49分 收好这份赏月地图

记者 许雅晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com