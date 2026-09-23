温州都市报 2026-09-23 08:37:33

专家提醒，暹罗鳄属于外来物种，为肉食性动物，如果人为放生、弃养，以及自发逃脱等，会对当地生态环境造成破坏。

温州网讯 草丛里突然窜出一条“满怒”鳄鱼，张着大嘴、甩着尾巴向你扑来……这并非《英雄联盟》中的游戏画面，而是日前发生在平阳县鳌江镇中梁大都会（都汇嘉园）小区的一幕。

9月20日午夜，都汇嘉园一业主称，自己在小区步行绿道附近看到一条鳄鱼，“活的！我从旁边经过，它张着大嘴，魂都吓没了。”此言一出，业主群瞬间炸开了锅。有人惊呼：“小区里为什么会有鳄鱼？”“太吓人了！”还有好奇业主留言：“拍清楚一点，录个视频。”

接到求助电话后，平阳县消防救援局鳌江消防救援站救援人员立即赶赴现场。9月21日凌晨，在小区业主指引下，消防救援人员迅速锁定鳄鱼所在区域。救援人员介绍：“这条鳄鱼体型不算大，约一米长，但攻击性较强。抓捕时，它还试图转头咬人。我们利用网兜等工具将其控制住，整个抓捕过程花了数分钟。鳄鱼现已移交相关单位，周边区域未发现其他鳄鱼活动的迹象。”

一些从事餐饮行业的住户分析，这条鳄鱼可能是养殖的肉用鳄鱼。根据目前掌握的情况，尚不能判断这条鳄鱼是业主饲养的，还是从小区外进入的。都汇嘉园小区物业负责人蔡女士称，不清楚具体来源，“事发后，我们通过监控、人员实地走访等方式，对小区地下室、绿道草丛等区域进行了排查，未发现异常情况，后续会持续加强日常巡逻和安全提醒。”

温州大学生命与环境科学学院教授、生物多样性保护与利用研究所所长张永普表示，根据照片初步判断，被抓捕鳄鱼为暹罗鳄。温州地区没有鳄鱼的自然分布，推测这只鳄鱼应该为人工养殖，“暹罗鳄属于中型鳄鱼，在应激状态下，它可能对人类产生攻击行为。”他提醒，暹罗鳄属于外来物种，为肉食性动物，如果人为放生、弃养，以及自发逃脱等，会对当地生态环境造成破坏。

来 源：温州都市报

原标题： 小区草丛惊现鳄鱼 消防迅速开展抓捕 初步推断为暹罗鳄，来源暂不明确，专家警示外来物种风险

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com