温州日报 2026-09-22 09:10:24

昨天，参加“德耀中华 榜样在身边”主题活动的全国各地70多位代表走进温州道德实践阵地，聆听道德故事，感受榜样力量。

温州网讯 昨天，参加“德耀中华 榜样在身边”主题活动的全国各地70多位代表走进温州道德实践阵地，聆听道德故事，感受榜样力量。

从红日亭的一杯伏茶、一碗热粥，到温州道德馆里一本本泛黄的账本、一段段鲜活的榜样故事，代表们在一个个具体的道德实践中，感受这座城市崇德向善的文明底色。

一座亭子，守住50多年的善意

“一个小亭子，一杯伏茶，怎么就能感动一座城？”随着讲解，一段延续半个多世纪的故事徐徐展开。

50多年来，红日亭的善举从未间断。夏天送伏茶，冬天施热粥，清明做饼，端午包粽，中秋做月饼，冬至送汤圆。从最初的一座亭子，到如今越来越多的善亭、伏茶点，这份源自民间的朴素善意，一代接着一代传了下来。

2010年，孙兰香退休后，加入红日亭，成为第三任亭长。十多年间，她把志愿服务融入日常。即使不慎摔断腰椎，她经过休养依然回到亭里，同时不断带动身边人加入志愿服务，让这份坚持有了更多接力者。

“最打动我的是这种坚持。”一位代表说，几十年坚持做一件帮助别人的事，还能一代一代传下去，很不容易。

红日亭的故事没有惊天动地的情节。一杯伏茶、一碗热粥、一份应景的节令食品，都是寻常生活中的小事。但这些小事做上一年、十年、几十年，便有了时间的分量，也让善意从一个人的坚持，变成一群人的接力。

一本本账册，写下诚信与担当

随后，代表们走进温州道德馆。

一幅幅图片、一件件实物、一段段影像，将温州人的道德故事串联起来。沿着展线，大家依次参观“育德之壤 以义为利”“厚德之用 传家继世”“重德之举 光耀神州”“同德之美 成风化人”四个展区。从传统家风家训，到道德模范、身边好人，再到志愿服务和新时代文明实践，温州崇德向善的传统与当代实践在这里交相呈现。

在“诚信老爹”吴乃宜的账本展陈前，不少代表停下脚步。

一本本泛黄的账册，密密麻麻记录着老人替子还债的一笔笔款项。数字并不惊人，却记录着一位普通老人多年不变的承诺。

有人俯身细看，有人拿出手机拍照。

账本无声，却让“诚信”变得具体可感：答应别人的事情，一笔一笔记在心上，一件一件做到。

在“兰小草”的展陈前，同样有代表久久驻足。这位匿名行善者连续15年、每年捐出2万元，直到去世后，真实身份才被揭开。

有人替子还债，有人匿名行善，有人守着一座亭子，有人默默帮助陌生人。故事各不相同，但他们都有一个共同点：都从日常生活中的小事做起，并把一件事情长期坚持下来。

“原来这些榜样离我们这么近。”一位代表说。

这种“近”，不仅是空间上的距离，更体现在道德实践与普通人日常生活的紧密联系中。榜样并非遥不可及，他们就生活在我们身边。

从一个人到一群人，善意不断接力

红日亭的故事，在温州道德馆里也有呈现。

借助投影等展陈方式，一座小亭子、一杯伏茶，以及众多普通志愿者的付出，被更加直观地呈现在参观者眼前。

从一座亭子的坚守，到更多善亭、伏茶点的延伸，红日亭的善举也从一个民间善举，逐渐融入基层文明实践。

近年来，我市持续推进文明建设，建成覆盖城乡的“百千万”文明实践所站体系，3800余个实践阵地实现城乡全覆盖。红日亭、伏茶点、善亭文化等，也在基层文明实践中不断延伸，让更多群众成为文明实践的参与者和受益者。

从红日亭到温州道德馆，代表们看到的，不只是一个个感人的道德故事，更是一座城市让善意不断传递、让文明实践深入基层的生动缩影。一件件平凡小事，汇聚成一座城市的文明风景。

走出道德馆时，还有代表翻看着刚刚拍下的账本照片。

一座亭，守了50多年；一个人，用15年甚至更长时间，默默做好一件事。

一件件平凡善举，在岁月中接力传承，也让崇德向善从一个个具体行动，融入更多人的日常生活。

来 源：温州日报

原标题： 聆听道德故事 感受榜样力量

“德耀中华 榜样在身边”主题活动代表走进温州道德实践阵地

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com