温州日报 2026-09-21 08:33:00

2026美团食见先锋精品食材展·温州特色食材展区。

温州网讯 昨天，2026美团到店餐饮产业大会暨黑珍珠餐厅指南食见先锋大会在温州开幕。敢为天下鲜的瓯菜，在家门口汲取走出去成为天下“先”的经验——温州餐饮企业代表与各地同行、专家学者同场，围绕真材实料、真手艺、更高价值与更好体验，分享交流。

美团到店餐饮产业大会暨黑珍珠餐厅指南食见先锋大会，是美团围绕黑珍珠餐厅指南IP，于2023年推出的餐饮行业年度盛会。今年，该会落地温州，以“本真”为主题，交流范围从此前的黑珍珠餐厅扩大至大众正餐、连锁品牌、地方餐饮，部分黑珍珠餐厅代表、品质餐饮商户代表、全国知名餐饮企业代表等800余人与会。

为何选择温州？“温州有独特的地方菜系、丰富的山海物产、广泛的人脉，能为国内美食的交流和传承提供强大助力。”美团到店精致餐饮负责人唐燕说。轻油、轻芡、重刀工，口味清鲜、淡而不薄，瓯菜烹饪特色鲜明，“瓯菜烹饪技艺”还入选省级非物质文化遗产名录。目前已成型瓯菜250余种，46道瓯菜名菜被收录于《中国菜谱》，体现了温州丰富的山海物产和四时风味。而在外温州人连接世界各地，更是盛会落地温州的“加分项”。

当前，温州正全力申创“世界美食之都”，聚力打响温州菜“敢为天下鲜”的城市美食品牌，寄托着让全世界认识温州菜、读懂温州味的美好愿景。“从敢为天下鲜到天下‘先’，一方面是用好温州食材独到的优势，但关键是要把精致餐饮做到极致，做好城市记忆和服务。”温州瓯江南餐厅主理人黄宗燕在主题演讲中表示，食材背后的生活方式才是让外地人记住一座城市的理由。温州弘瓯饭店主理人陈健认为，在外拓展的温州菜餐厅应专注做好温州菜本身，学习、融合当地菜系反而会不伦不类，失去自身定位，坚持将温州菜做到极致、保持本真应成为核心经营策略。

国内同行也为瓯菜发展提供了经验分享。徐记海鲜打通门店库存并在线展示包间，顾客到店前就能确定有位、选好包间，“五一”订单增长近20%，履约率提升10个百分点；胡大饭馆接入排队系统后，累计拦截黄牛取号15万次，让真正想吃饭的人不再被挡在门外；苏南勤记将排队点餐与后厨连接，空桌自动叫号、菜品提前入厨，就餐率从65.8%提升至82.2%，翻台率大幅提升。

国内同行和业内专家还为瓯菜支招。唐燕认为，温州需要打造餐饮龙头企业，引导菜系品牌，聚集资源和力量用好“温州”这个高含金量的名片来传播瓯菜。浙江旅游职业学院原厨艺学院院长、教授金晓阳表示，温州还需展现美食产业与城市可持续发展的联动，涵盖美食教育、美食经济、美食文化、国际交流等层面。“小吃小喝注重经济，大吃大喝注重体验。供给侧和需求侧在过去一年里产生了更多新变化。”美团副总裁、美团到店餐饮事业部总经理魏巍提醒包括温州在内的国内餐饮企业，一家好的餐厅、一个好的品牌，应该坚守本味、本事、本心和本分。

现场，知名艺人谢霆锋携手美团、大众点评平台，在温州首次发布锋味宝藏榜榜单。这份谢霆锋大厨朋友圈推荐的榜单，首批来自6个城市、9个消费场景的509家餐厅上榜。来自温州的餐厅将在该榜单第二次发布时入列。

在会场入口处，精品食材展在大会开幕前先行成为热点。大黄鱼、铁皮石斛、鸭舌、糯米山药等温州本土精品农渔食材，引来各地餐饮企业驻足了解和下单。“一个来小时，来了三十来位餐饮人，本地的、上海的、山东的都有，有要求会后提供样品的，也有直接微信下单的。”文成糯米山药摊位负责人胡小叶说。洞头羊栖菜、鹿城鸭舌等摊位前同样如此，“我们希望温州的特色精品农渔食材，也能走出温州走向世界，成为申创‘世界美食之都’的另一股力量。”

来 源：温州日报

原标题： 瓯菜如何从敢为天下鲜到天下“先” 黑珍珠餐厅指南食见先锋大会温州论“本真”

记者 王木正 蒋文广/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com