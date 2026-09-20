温州日报 2026-09-20 08:50:20

9月19日晚，《我要上越晚》温州瓯海站决赛在胤秀文化（温州）影视城拉开帷幕，众多越剧爱好者登台献唱经典选段。

温州网讯 9月19日晚，《我要上越晚》温州瓯海站决赛在胤秀文化（温州）影视城拉开帷幕，众多越剧爱好者登台献唱经典选段。

作为2027浙江卫视越剧春晚官方唯一民间全国选拔赛事，《我要上越晚》首站落地温州瓯海。自招募活动启动以来反响热烈，共收到近百位越剧爱好者的参赛报名。经过层层筛选，21组选手站上决赛舞台，向浙江卫视越剧春晚的直通名额发起冲击。 本次决赛分为少儿、成人两大组别，选手们扮相精致、身段灵动、唱腔各具特色，以饱满的热情演绎越剧的独特韵味。现场，《梁祝·十八相送》《穆桂英挂帅·辕门外三声炮》《何文秀·桑园访妻》等越剧经典选段接连上演。经过激烈角逐与专业评审，少儿组选手郑若礼、成人组选手黄益明，斩获直通名额。“温州是南戏发源地，瓯海民间越剧票友氛围浓厚、群众基础深厚，这也是本次赛事首站选择瓯海的原因。”温州婉韵戏曲社（婉韵文化驿站）负责人潘婉婉介绍，婉韵戏曲社深耕戏曲普及教育，专注青少年越剧人才培养，其学员已四次登上浙江卫视及央视。 近年来，瓯海区持续挖掘、弘扬戏曲文化，相继与中央广播电视总台、浙江卫视合作推出“大手牵小手”“好戏看浙里？越剧季”等栏目，还依托婉韵文化驿站深挖“南戏故里”文化内涵，推动“瓯海传戏”儿童戏曲传承体系建设，让戏曲艺术在瓯越大地上薪火相传。

来 源：温州日报

原标题： 寻找爱“越”人 《我要上越晚》首站落地瓯海

记者 洪越风 通讯员 卢芊好

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