把流量变留量！来平阳，不妨沉浸式“躺平”

温州日报 2026-09-19 09:47:59

从萌宠互动到瀑布咖啡，采访团感受到的南雁，不再只是“爬山、看景”。这座千年名山正围绕“文化体验＋生态度假”，推动游客从匆匆过境向深度停留转变——来平阳，让生活慢下来。

温州网讯 昨天上午，全市融媒体中心“走进平阳”主题采访活动来到南雁景区。在南雁仙宠乐园，一位融媒记者边喂食边伸手触摸卡皮巴拉（学名水豚），忍不住感叹“它的情绪好稳定好可爱”；转过路口就是杰森部落，在瀑布旁点一杯咖啡又能坐一下午。从萌宠互动到瀑布咖啡，采访团感受到的南雁，不再只是“爬山、看景”。这座千年名山正围绕“文化体验＋生态度假”，推动游客从匆匆过境向深度停留转变——来平阳，让生活慢下来。

改变，从一个大项目开始。大南雁文旅项目覆盖东西洞、顺溪、明王峰、碧海天城、赤岩山五大景区，是平阳县依托文旅产业带动西部山区发展的关键载体。项目打破碎片化开发模式，坚持全域统筹、联动发展，重点打造南雁、顺溪两大核心目的地。平阳县兴阳集团相关负责人介绍，作为核心引擎，南雁荡山文旅项目总投资22.76亿元，规划总面积9.03平方公里，重点推进东西洞景区、雁荡山君澜度假酒店及水乐园、狮子岭山地运动公园等核心产品，同步布局仙宠乐园、杰森部落、山水实景演艺等多元业态。其中，今年2月开业的雁荡山君澜度假酒店设有258间客房与套房，以“山境禅居”为设计理念，融入儒释道文化精髓与宋韵美学，还特别结合平阳宠物产业特色，设置宠物友好房型。酒店填补了南雁高品质住宿的空白，联动顺溪、山门、青街等周边景区，推动“流量”向“留量”转化。

酒店是起点，不是终点。在东西洞景区，儒、佛、道三条新游线正在加紧建设，有望于今年“十一”正式开放，让游客实现“无痛爬山”的同时，沉浸式体验南雁文化底蕴。走出酒店，步行可达雁栖大草坪，草坪对面是南雁仙宠乐园，水豚、羊驼、细尾獴等萌宠可近距离投喂互动。和仙宠乐园隔路相望的，就是南雁顶流打卡地杰森部落。东南亚热带雨林风木屋依山而建，山体天然瀑布倾泻而下。主理人杰森光着脚丫和朋友一起享受咖啡。“度假追求的是一种自由随意的状态，一杯咖啡‘躺平’一天。”他说。

再往顺溪走，溪南里水上活动中心暑期日均客流高达3万人次。顺溪古镇通过“微改造、精提升”，去年“五一”至今接待游客超200万人次，旅游综合收入超1.5亿元；游客平均停留时长由1.5小时增至4.5小时，过夜游客占比提升至30%以上。顺溪老街完成商业活化，植入20余个特色项目，现有精品民宿11家、客房150余间，周末入住率超95%。百年老街重新聚拢人气。

从“过境”到“过夜”，从“打卡”到“住下”，南雁的文旅逻辑正在重塑。平阳县明确提出，要积极培育咖啡经济、月光经济、康养经济等多元业态，完善“吃住行游购娱”旅游闭环，奋力打造南雁全域旅游新图景。

交通瓶颈也正在破解。南雁镇一位负责人介绍，瑞平苍高速已于2026年2月通车，高速口到南雁荡山核心景区仅需十几分钟车程，“让南雁从旅游‘过境地’变成‘目的地’。”根据项目时序，计划2027年完成东西洞景区整体改造，2028年建成狮子岭山地运动公园及索道项目。

南雁荡山正在完成的，不只是一个景区的升级，更是一种旅游方式的转变——从匆匆赶路的“特种兵”，到放慢脚步的“躺平客”。来平阳，不妨沉浸式“躺平”。

来 源：温州日报

原标题： 从匆匆过境向深度停留转变 来平阳，不妨沉浸式“躺平”

记者 黄伟 平阳融媒记者 赵哲璐 孙慧慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com