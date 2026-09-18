一座城，如何陪少年成长？看温州如何从学校“独唱”走向全域“大课堂”

温州日报 2026-09-18 08:42:00

这个暑假，全市未成年人思想道德建设阵地累计开展主题活动3万余场，惠及未成年人120万余人次。数字背后，是温州育人场景的变化——当立德树人不再只是学校的“独唱”，一座城市，如何成为孩子成长的“大课堂”？

温州市儿童友好公园。 市文明办供图

温州网讯 这个暑假，温州娒的成长，不只发生在课堂。

在洞头，一盏鱼灯，可能就是孩子认识家乡的起点。跟着非遗传承人学做贝壳画、鱼灯，听一段海岛故事，原本停留在课本上的乡土文化，就这样从书页走到孩子身边，也让孩子们留下了属于自己的记忆。

这个暑假，全市未成年人思想道德建设阵地累计开展主题活动3万余场，惠及未成年人120万余人次。

数字背后，是温州育人场景的变化——

当立德树人不再只是学校的“独唱”，一座城市，如何成为孩子成长的“大课堂”？

德育，如何走进心里？

思想道德教育，如何从书本走进孩子心里？

温州的答案，是让教育多一些体验、多一些参与，让价值观教育融入孩子熟悉的生活。

今年6月，全市3000余名少先队员走进朔门古港遗址等地，开展行走研学、体验非遗。“石榴红宣讲员”朱芯墨带着孩子们用一根红绳编中国结，也把少年们的心连在一起。站在千年古港前，做一件非遗、讲一段家乡故事，历史便从书页走进了孩子的亲身体验。

这样的体验，也让文化从“被观看”变成“我表达”。“童声里的中国”让孩子用歌声表达情感，“温州少年炫家乡”让孩子用中英文讲述家乡故事。

而对成长的回应，也不止于文化认同。心理健康、城乡资源差异、特殊群体关爱……温州将未成年人不同成长阶段的实际需求纳入“润德攻坚项目库”。

在鹿城，“小鹿心屿”建立心理健康“预防—发现—干预—帮扶”机制。因心理困境休学居家的女孩馨馨（化名），曾一度与校园生活拉开距离。学校、家庭、医疗、社会等多方力量接力，为她搭起了一座重新走向校园的桥。最终，馨馨顺利复学。

这个案例的意义，不只在于一个孩子重新回到了课堂，更在于：当孩子暂时走不动的时候，城市有没有足够的耐心和力量，陪她慢慢走出来。

从心理困境儿童到乡村儿童、随迁子女和特殊群体，瓯海“童沐阳光”、瑞安“雏鹰暖巢”、龙湾“护苗行动”等项目，也在回应不同孩子的成长需求。

真正有温度的育人，不是给所有孩子一套完全相同的答案，而是在共同的价值底色之上，看见每一个孩子的不同，回应每一个孩子具体而真实的成长需要。

阵地，如何连接生活？

孩子在哪里生活，德育就要在哪里发生。

文化礼堂、城市书房、乡村学校少年宫等空间，正在被重新连接，从“有场地”走向“有内容”，从“有资源”走向“能使用”。

以“共育社·润德庭”建设为牵引，温州推动乡村学校少年宫与文化礼堂、城市书房等联动，深化“1+X春泥圈”。目前，全市已建成125个“共育社·润德庭”、112个乡村学校少年宫。

变化的不只是阵地数量，更是资源的组织方式。场地、师资、课程和活动开始协同使用，原本分散的育人资源，被串成孩子身边的“成长地图”。

洞头法院的“小度学堂”，就是其中一个缩影。孩子们走进法院，不只是“参观”，还会换上角色，体验一场模拟庭审。举手、陈述、质证、判决……原本抽象的“规则”“公平”“责任”，在真实体验中有了具体的样子。

当文化场馆、公共空间、专业机构都向孩子打开，城市便不再只是成长的背景，而成为教育发生的现场。

阵地真正“活”起来，不是简单地把城市变成更多“教室”，而是让生活多一个可以被体验、被参与、被理解的入口。

通过场地、师资、课程、活动、制度等标准化建设，温州探索“中心配菜、站点点单、群众评单”机制，让分散的育人资源能够被看见、被调用。

育人，如何走向全域？

一个孩子的成长，究竟是谁的事？答案不只在学校。

学校、家庭、社会，以及企业、社区都可以成为育人力量。越来越多社会力量走到孩子身边，育人也从学校的“单兵作战”，走向一座城市共同承担。

在乐清，德力西电气的“小候鸟”爱心托班已经办了16年。每年暑假，来自全国各地的员工子女汇聚到这里。有老师辅导作业，有志愿者带着孩子做游戏，还有车间参观日。孩子们可以走进父母工作的地方，看一看爸爸妈妈每天在做什么。16年来，累计投入超千万元。

对于孩子来说，这不仅是一段暑期托管时光，也是一次走近父母、理解劳动、认识社会的机会。

在龙港，也有企业将公共空间变成爱心托管营；高校实践团队、志愿者等力量持续走进村社，带来科创、美育、乡土研学等课程。

温州还通过组建市、县两级师资库，推动分散在各领域的育人力量向基层汇聚。

所谓“全域”，不是把学校教育简单搬到校外，而是把城市里的文化、空间、人才和社会力量连接起来，让教育发生在孩子真实生活的更多场景里。

回望这个暑假，温州娒的成长，或许就发生在这样一个个不起眼的瞬间：一场非遗体验、一场模拟庭审、一堂公益课、一次志愿服务。

当越来越多的场馆向孩子打开，越来越多的人走到孩子身边，越来越多的资源被连接起来，城市也不再只是孩子生活的背景，而是成为他们认识世界、理解社会、发现自我的“大课堂”。

那些散落在城市各处的成长经历，终会汇聚成少年成长路上的一个个坐标。

而一座城市真正的温度，或许就在于：当少年抬头看世界时，城市始终为他们留着一扇门、一方天地，也留着向前走的力量。

从学校里的课堂，到城市里的“大课堂”，温州正在用越来越丰富的场景、越来越多元的力量，陪伴少年走得更远。

这，或许就是一座城市写给孩子，也写给未来的答案。

来 源：温州日报

原标题： 一座城，如何陪少年成长？看温州如何从学校“独唱”走向全域“大课堂”

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com