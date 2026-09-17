补齐瓯江北岸短板 温州市七医设三江院区

温州都市报 2026-09-17 08:37:00

昨天上午，温州医科大学温州市第七人民医院三江院区正式启用。全新投用的三江院区，补齐瓯江北岸精神心理服务资源短板，让瓯江北岸片区群众在家门口就能享受三甲标准的心理健康诊疗服务。

市七医三江院区坐落于永嘉县三江街道后江沿河路260号，总建筑面积27057平方米，规划床位120张

温州网讯 昨天上午，温州医科大学温州市第七人民医院三江院区正式启用。全新投用的三江院区，补齐瓯江北岸精神心理服务资源短板，让瓯江北岸片区群众在家门口就能享受三甲标准的心理健康诊疗服务。

温州市第七人民医院是我市唯一公立三级甲等精神专科医院，深耕精神卫生领域六十七年，综合实力稳居全国精神专科第一方阵。此次启用的三江院区，是医院“一院三区、四中心”发展布局的关键一环，坐落于永嘉县三江街道后江沿河路260号，总建筑面积27057平方米，规划床位120张，配套完善的门诊、住院及附属设施，区位交通便利、停车资源充足。

长期以来，受瓯江地理阻隔，三江商务区及瓯江沿线北岸片区居民，就诊精神心理疾病需跨江奔波，优质专科医疗资源供给不足。三江院区的投用，精准呼应温州瓯江一体化、拥江发展战略，构建起“一院多区、跨江协同、南北联动”的全新诊疗格局。院区与总院实行一体化管理、同质化服务、标准化诊疗，专家资源双向互通、检查结果互认、收费及医保政策统一，彻底实现从“跨江就医”到“就近问诊”的转变。

区别于传统医疗机构，三江院区主打人文疗愈理念，摒弃刻板冰冷的医疗风格，打造低压迫、高隐私、自然化的现代化疗愈空间。院内绿化景观错落有致，打造沉浸式庭院疗愈场景，同时科学规划就诊动线，实行专科分区、医患分流，独立私密诊疗诊室、宽敞候诊区、完善康复空间及全覆盖无障碍设施，大幅提升群众就医舒适度。

该院区聚焦全年龄段心理健康需求，搭建“预防-问诊-诊疗-康复”全链条服务体系，重点布局多个特色重点专科，其中包含市级抑郁症专病中心，采用“药物+物理+心理+康复+中医”五位一体治疗模式；拥有深耕近三十年的临床心理科心身医学病区，为各类心身疾病患者提供整合诊疗服务；市级重点专科儿童精神科，专注3至18岁青少年抑郁、焦虑、多动、网络成瘾等问题干预；专业睡眠医学科可精准诊治各类睡眠障碍，配套先进多导睡眠监测系统。同时开设心理治疗、中医内科、无创脑神经调控等特色服务，全面覆盖各年龄层、各类心理、情绪、睡眠健康问题。

启用仪式上，国家心理健康和精神卫生防治中心与市卫健委签署“温心城市”建设框架协议。后续温州将持续优化社会心理服务体系，做强12356心理援助热线，重点守护“一老一小一弱”重点人群心理健康，不断提升心理危机干预能力。市七医也将以三江院区启用为契机，深耕“瓯越心港湾”服务品牌，持续优化跨江心理医疗服务格局，以优质、温暖、便捷的专科服务，为瓯江两岸群众心理健康保驾护航。

开诊当日，三江院区同步举办“仁术清风润万家·医疗集市暖民心”医疗集市活动，免收挂号费。儿少心理门诊、临床心理科门诊、抑郁门诊、睡眠门诊等全部开诊，现场还设置免费专家咨询、中医理疗体验、急救技能实操、线上心理测评等互动体验区。

来 源：温州都市报

原标题： 补齐瓯江北岸短板 市七医设三江院区

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com