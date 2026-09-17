渔家厨娘同台竞技 这碗洞头海鲜面“味正浓”

温州日报 2026-09-17 10:19:00

洞头渔家厨娘用一双巧手，烹出了海岛味道，也烹出了增收致富的新路子，为全省海岛共富提供了生动的“洞头样本”。

温州网讯 金秋九月，东海开渔。百岛洞头千帆竞发，海味正鲜。

9月16日上午8时30分，洞头区金海岸开元大酒店开元厅内，锣声一响，鲜味开场。洞头区“渔家厨娘”海鲜面技能比武大赛暨“山海共富”洞头·良渚两地厨娘走亲交流活动拉开帷幕。来自洞头各乡镇街道的渔家厨娘同台竞技，以一碗海鲜面为媒，赛技艺、叙山海、谋共富。

赛场比拼

一碗海鲜面里见真章

上午9时整，比赛正式开始。操作台前，渔家厨娘们各展所长。东岙顶厨娘洪桃兰手法利落，此次她带来洞头特色的海鲜锅边溜，浇头是满满的虾、鱿鱼、蛤蜊、螃蟹，令人垂涎欲滴。她平时在自家农庄掌勺，闲时还接村里的代厨单子。游客觉得新奇，把她做的菜品发到小红书。

1997年出生的郑琦琦，是参赛选手中最年轻的渔家厨娘。她带来融合西式做法和洞头口味的罐罐海鲜面。她大学学的是烹饪专业，在洞头村七彩巷开了家“饭力转换所”，做预约制私宴，研究出不少洞头本地特色菜。

大门厨娘陈冬英现场烹饪“山海一碗鲜”。冬英面馆在大门老车站对面开了二十多年，靠的就是这碗番薯粉面。“粉条是自家番薯磨浆、手工晒制的，晶莹剔透、Q弹爽滑。海鲜是凌晨四点到码头买的，大火爆炒，锅气裹着红薯粉的香气和海味，一口下去，全是大门的老味道。”厨娘冬英的一番介绍，让评委和观众频频点头。

温州网讯 “欢迎全国人民都来品尝地地道道的洞头海鲜面，在洞头过一个惬意、悠闲的假期！”大赛品鉴现场，来自杭州良渚等地的大众评委轮番品尝，一顿猛夸。洞头海鲜面，收获满满点赞。

赛场外，“山海共富集”同步开市，洞头海货伴手礼和良渚农家特产集中展销。游客穿梭其间，品尝选购。良渚厨娘代表吴佳燕说：“我是第一次来洞头，这里的海鲜面汤头鲜、料足，而我们良渚家宴讲究稻作农耕的醇厚，两地可以互相学习的地方很多。”

经过角逐，大赛评出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，并取前十名作为“洞头渔家厨娘海鲜面·匠心十强”。现场还颁发优秀厨娘奖、最佳组织奖，并为12家“渔家厨娘品牌店”授牌。

渔家厨娘

一支队伍这样育出来

赛场上的从容，来自赛场外的苦功。

今年以来，洞头精准锁定20余家“潜力老店”，焕新转化为渔家厨娘品牌店，并按照工作区域、服务能力匹配50家星级民宿，入驻渔家厨娘代厨服务。促成一批海宿联营店，通过“小包团吃住”联合套餐、“海宿厨娘宴”等举措推动住宿、餐饮双向导流。

育人的功夫下得更深。洞头区委组织部副部长纪建波表示，人才是共同富裕的核心要素，厨娘经济背后是人力的再造和增收渠道的拓展，把普通妇女培养成“懂烹饪、懂服务、懂经营”的复合型人才，就是在为海岛共富注入源头活水。近年来，在洞头区委人才办、区总工会、人社等部门的合力下，洞头通过拉网摸排、备案入库、组建合作社、技能比武等方式，培育储育厨娘。坚持“培用结合”，围绕“一乡（镇）一品”定制化开设“渔家厨娘流动课堂”培训课程，重点提升洞头特色菜、食品安全常识、服务礼仪，确保“学完就能上手、上手就能接单”。近三年来已累计培训渔家厨娘2280人次。

在北岙街道东沙不夜港，渔家厨娘“环球渔市”代厨私定班火热开课。渔家厨娘曾丽芬说：“每次培训都能学到新知识，这次跟着名店名厨学习，不管是食材处理还是火候掌控都有进步。”东岙顶村渔家厨娘专业合作社则把分散的厨娘凝聚起来抱团发展，已吸纳村内50余名闲置妇女就业，累计带动村民增收超400万元。

洞头还将厨娘开店、代厨等评价与人才评定相捆绑，专门出台渔家厨娘人才评定办法，把优秀厨娘优先纳入金牌渔家厨娘评定范围，推荐参评各级劳模、工匠，享受创业信贷、宣传推广配套扶持，并提供健康体检、安心托育等服务。

如今，洞头渔家厨娘队伍已悄然壮大，全域带动2900余名渔家厨娘灵活就业。从零散居家厨艺到抱团创业增收，从自发烹制美食到系统研学精进，小灶台托起了共富大舞台。

以赛为媒

一碗面引出“一座城”

一碗海鲜面，不只是舌尖上的味道，更是洞头文旅引流、山海协作、共同富裕的一把钥匙。

这场赛事的意义，远不止灶台之上的比拼。洞头区总工会党组书记、常务副主席张忠强表示，工会组织既是职工群众的“娘家人”，也是技能人才培养和疗休养引流的推动者。本次活动以赛促训、以赛提技、以赛带销、以赛促游，让“一碗面”引出“一座城”，让更多一线职工和游客从“吃一碗海鲜面”升级为“游一座小城、留一整夜时光”。

这背后是一套组合拳。

洞头区总工会紧抓山海协作、省级结对帮扶政策机遇，构建“三级联动”引流体系：省级团组帮扶引流，省部属企事业工会、省建设建材工会、余杭、四川南充等地为洞头输送客源；与丽水等27个省内区县工会建立合作关系，共同设计推广两地特色主题疗休养线路；承办2026年全省山区海岛县疗休养洞头专场推介会，推动省总干校洞头分校在海霞文化发展中心挂牌。截至7月底，浙能集团、省属产业工会、余杭区等单位来洞疗休养人数达1.55万人次。

产品供给也在同步升级。洞头实施“花开海上·洞工疗愈”品牌计划，升级海霞营地、丽笙酒店等50家职工疗休养基地，开发潮汐赶海、出海捕鱼、帆船运动等海上项目，形成“春赏花、夏亲海、秋品鲜、冬康养”的全季节产品线。开发“跟着厨娘做海鲜”等项目，带动鹿西大黄鱼、羊栖菜、大门鱼饼等共富渔农产品销售增长超30%。

赛事成果也将快速落地转化。大赛获奖品牌店将作为洞头渔家美食文旅IP的重要展示窗口，同时也将统一纳入洞头区总工会疗休养美食体验线路，成为一线职工来洞头疗休养的推荐体验点。赛事之外，洞头渔家厨娘的脚步已经走出海岛。“渔家厨娘·洞头老味道”系列海鲜粽、紫菜月饼成为热销爆款。

一碗面，连着山海，也连着民心；一把勺，炒热产业，也筑起梦想。洞头渔家厨娘用一双巧手，烹出了海岛味道，也烹出了增收致富的新路子，为全省海岛共富提供了生动的“洞头样本”。

来 源：温州日报

原标题： 这碗洞头海鲜面“味正浓”

记者 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com