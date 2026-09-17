温州晚报 2026-09-17 08:28:00

2026年第20届亚洲夏季运动会将于9月19日至10月4日在日本爱知县名古屋市举行，将有12名温籍运动员征战。

温州网讯 2026年第20届亚洲夏季运动会将于9月19日至10月4日在日本爱知县名古屋市举行，将有亚洲45个国家和地区的逾1.1万名运动员参加，在16天时间里共产生552枚金牌。9月16日，记者从市体育局获悉，12名温籍运动员的征战时间表出炉。当晚在亚运会男足小组赛中，在落后的情况下，张玉宁头球破门扳平比分，并助攻一球，帮助国足U23队逆转战胜朝鲜队，取得亚运开门红。张玉宁成为首位亮相名古屋亚运会的温籍运动员。

张玉宁（中） 直播截图

1进球1助攻

张玉宁助国足U23队逆转

本届亚运会男足比赛在开幕式前提前开踢，共有15支球队参赛，分为4个小组，各组前两名晋级八强。中国队被分入B组，同组对手为阿联酋、伊朗和朝鲜队，被称为“死亡之组”。9月16日晚，中国队在小组赛首秀中对阵朝鲜队，国足正印前锋9号张玉宁披挂上阵，首发出场。

开场后，双方互有攻守，第27分钟，朝鲜队利用一次反击打进一球。上半场结束前，老将吴曦左路传中，中路的张玉宁头球攻门得分，将比分扳平。比赛中，张玉宁作为中锋的支点作用非常明显，能传能射。第68分钟，中国队快速反击，张玉宁投桃报李，他接队友长传后，头球轻点给插上的吴曦，吴曦挑射破门，2比1，中国队反超了比分。第79分钟，中国队获得角球机会，王钰栋主罚，禁区内的张玉宁高高跃起头球攻门，可惜皮球被朝鲜队门将飞身扑出。第82分钟，张玉宁和王钰栋双双被替换下场。最后时刻，中国队顶住了朝鲜队的反扑，顽强将比分保持到终场，中国队就此取得本届亚运会开门红。

张玉宁和吴曦两人互相助攻

出生于1997年的张玉宁是苍南金乡人，与吴曦和朱辰杰一起作为三名超龄球员，入选本次U23国足亚运会阵容，这是他第二次征战亚运会。2018年雅加达亚运会，张玉宁首次入选U23国足，并打入两球。1/8决赛中国队对阵沙特队，他韧带撕裂被抬下场，中国队止步16强。8年后，29岁的他又回来了，期待带领国足U23队更进一步。

战胜朝鲜队后，国足U23队将在9月20日迎战小组赛第二个对手伊朗队，23日迎战小组赛最后一个对手阿联酋队。

奥运冠军领衔

温州健儿能拿几金？

9月20日是名古屋亚运会开幕后的第一个比赛日，游泳和空手道项目值得关注。温州四大游泳选手中，潘展乐、徐嘉余、范亚琦三人登场，柳雅欣稍后一天亮相。不出意外的话，身为奥运冠军的潘展乐和徐嘉余当天将进入男子100米自由泳和男子100米仰泳的决赛争夺，温籍健儿在本届亚运会上夺得首金极有可能在两人中产生。同日稍晚点时间，空手道赛场，温籍选手李巧巧将出现在女子组手68公斤以上级比赛中，她是杭州亚运会该项目冠军，有望蝉联金牌。

从20日至25日，温州四名游泳选手轮番登场，且每天都有夺金点。在杭州第19届亚运会上，13位温州选手共夺得18金5银2铜，其中潘展乐、徐嘉余和柳雅欣三人夺得9金4银2铜。

此外，温籍选手在田径项目上的独苗戴倩倩，将在9月27日亮相女子标枪项目。10月1日国庆节当天，来自苍南的温在鼎将与队友搭档亮相帆船男子快速艇比赛，他是杭州亚运会该项目冠军；当天，来自平阳的林高汇将出战柔道男子-73公斤级比赛。10月2日，同样来自苍南的董文局/肖海伦将出战帆船男女混合470级比赛。10月3日，来自鹿城的刘妙婷将与队友一起出战艺术体操团体全能比赛，力争金牌。

共有12名温籍运动员征战名古屋亚运会，涉及游泳、田径、帆船帆板、足球、空手道、柔道和艺术体操7个项目，他们分别是：游泳运动员潘展乐、徐嘉余、柳雅欣、范亚琦，田径运动员戴倩倩，帆船帆板运动员肖海伦、温在鼎、董文局，男足运动员张玉宁，空手道运动员李巧巧，男子柔道运动员林高汇（由温州体校培养输送至北体大）和艺术体操运动员刘妙婷（由温州体校培养输送至上海）。另有两名温籍领队、教练员随队出征，他们分别是中国射击队和射箭队副领队、瑞安人王炼，以及中国皮划艇静水国家队教练、泰顺人雷文斌。

锁定比赛时间，一起为温籍健儿加油吧！

来 源：温州晚报

原标题： 张玉宁进球助国足U23队开门红！12名温籍运动员征战亚运会时间表来了

记者 魏华

本文转自：温州新闻网 66wz.com