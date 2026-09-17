温州晚报 2026-09-17 09:15:00

泰顺今年的“晒秋”画卷比往年来得更早。在泰顺，晒秋不仅是晾晒，更是一场融合了民俗韵味与复古情怀的沉浸式乡土盛宴。

温州网讯 秋意渐浓，丰收的色彩已在浙南山水间肆意泼洒。泰顺今年的“晒秋”画卷比往年来得更早。竹篾盘架，黑瓦屋顶，石阶滩涂，南瓜红、辣椒艳、玉米金、番薯褐……饱满的谷物与果实，层层叠叠，铺陈出最浓烈的秋日诗行。在泰顺，晒秋不仅是晾晒，更是一场融合了民俗韵味与复古情怀的沉浸式乡土盛宴。

晒秋复古农事游园

秋风一起，泰顺的晒秋就按捺不住了。踏入泰顺筱村公社，便进入一个被“秋光”包裹的世界，竹篾盘一架，南瓜、辣椒、玉米、番薯往上一铺，整个公社就换了秋装。这里是温州今年最早登场的晒秋地。

黑瓦屋顶上，谷物拼成的“走走泰顺，一切都顺”传递着朴实的祝福；错落的圆竹匾里，是红辣椒与金玉米跳动的音符；地面上，“来筱村晒个秋”的大“秋毯”，在湛蓝晴空下，构成一幅丰收图景。

“今年的秋天来得早，我们的布置也跟着提前了。” 筱村公社工作人员雷金玲介绍，今年公社动用了上万斤从村民手里收集来的红辣椒、南瓜、番薯、玉米、稻谷等农作物，还就地取材，辅以当季自产的猕猴桃、青红柿子，共同“调色”，增加秋味。更有趣的是，萌宠乐园的兔子窝被改造成南瓜屋，芦苇、银杏叶、玉米棒一装点，童话感拉满。

重头戏，则是一场妙趣横生的“劳动最光荣·工分换好礼”复古农事游园会。在中秋国庆假期正式开启前，9月16日已悄然试水。

搓玉米、抓鸡捉兔、赶小猪、喂养萌宠、采摘秋果、上山拾栗、翻晒谷物……日常农事化作沉浸体验，挥洒汗水即可赚取工分。参与偷秋大作战游戏，非遗木偶戏互动、跳畲族竹竿舞、制作畲药香包，同样工分有加。累积的工分，可在公社兑换自制的杨梅干等山野好味或文创店的独家优惠。

水上晒场即将亮相

相距不远的南浦溪景区，晒秋的筹备同样紧锣密鼓。第五届晒秋节将于9月25日启幕，持续半年之久。

这里拥有浙江省最大的天然石壁晒场——龙尾滩，占地5万平方米的巨型“画布”即将被丰收的色彩点燃。红椒、南瓜、金玉、稻谷、五色豆米……5万斤丰饶的物产，将在此铺展出千姿百态的图样，泼洒出秋日最浓墨重彩的底色，与碧水青山相映生辉，成就撼人心魄的晒秋长卷。

南浦溪的灵秀，赋予晒秋独一无二的舞台气质。潺潺溪流与飞瀑之间，景区匠心打造了“水上晒场”。乌篷船轻漾于澄澈碧波，临水而设的晒秋架上，斑斓的收获与粼粼波光共舞。小桥、流水、晒架、彩盘……共同勾勒出一幅流动的、充满诗意的“晒秋水寨图”，如梦似幻。

“去年在石壁晒场上绘制的276平方米中国地图很受欢迎，但拍照角度受限。”景区负责人陈秀琴介绍，今年特制竖版五星红旗与中国地图晒秋图，方便打卡。更妙的是，景区发现一处天然石壁酷似游鱼，遂用上万斤南瓜堆叠，准备打造出巨型的“南瓜鱼”晒秋景观。

在石壁晒场旁，一个名为“鱼跃龙门”的打卡点正在打造。早在八月末，工作人员便着手“手搓”——在钢铁骨架上，用松果贴出栩栩如生的立体龙身，塑造出两条长达12米的“松果龙”，呈“双龙戏珠”之势；五条“跃龙门”的鲤鱼，则用贝壳精心拼贴，精致灵动。除了铺天盖地的晒秋盛景，南浦溪还精心推出畲族竹竿舞、打糍粑、敲丰收锣鼓、划乌篷船等民俗体验。

这个秋天，来泰顺，把丰收晒成画，把日子过成诗。

来 源：温州晚报

原标题： 泰顺“晒秋” 把秋天铺成一幅画

记者 陈怡 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com