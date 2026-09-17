从苍南海边到欧洲咖啡馆 一缕“海苔香”叩开高端抹茶市场

温州日报 2026-09-17 08:18:00

依托海内外市场，这捧抹茶延伸出一条通往茶农口袋的共富链条。

【开箱·现场】

时间/地点：9月，德国

现场：“欧洲许多消费者纯喝抹茶，不加糖、不加奶，一口就能喝出区别——这些抹茶更鲜、更绿，涩味极淡，还带着一股浓郁的海苔香。”温州欧迪纳茶业有限公司总经理王晴说，这批高纯抹茶一如既往的好，将通过海外营销渠道运抵欧洲，进入德国、法国、意大利等国家的精品咖啡馆，被加工成抹茶饮品销售。

温州货：抹茶茶粉，温州御茶村茶业有限公司制造。

【开箱·所见】

苍南霞关镇观音岭，千亩有机茶园依山面海。

碧绿茶垄延伸到海边，远处海天一色。海风裹着湿润的水汽吹过，茶树叶片在风中翻动。这里的茶树，每天吹着海风、喝着海雾长大。

“日本长期向市场宣导，海苔味是高品质抹茶的典型特征。”温州御茶村茶业有限公司总经理郑顺立说。

苍南霞关镇地处北纬27℃，亚热带海洋性季风气候带来昼夜温差大、海雾充沛、日照充足等自然条件。海风天然抑菌，病虫害少，适合有机种植；海边富硒土壤，让茶叶自带天然海苔鲜香。

这份自然禀赋，最终凝结在一捧抹茶粉里。

风味更鲜。受海雾海风滋养，抹茶的茶氨酸高达2.8%至3.8%，而国内普通夏秋茶仅0.8%左右，入口鲜甜不苦涩。

色泽更绿。茶园采用“上白下黑”双层遮阳网覆盖，茶叶叶绿素含量因此从普通茶叶的20%至30%提升到60%至65%，抹茶成品翠绿透亮，品质更纯。茶树有机种植，通过欧盟204项零农残标准。

“很多海外客户原话是：你们的抹茶，喝得出大海的味道。”郑顺立说。

【开箱·拆解】

这样的抹茶粉，是怎么走出去的？

御茶村要回答两个问题：品质能不能达到国际标准？产量能不能跟上全球订单？

先说品质。优质抹茶，60%靠产地，40%靠工艺。

苍南的滨海气候提供了不可复制的原料优势，而真正让茶叶“脱胎换骨”的，是一整套技术体系的突破。

茶园采用“上白下黑”双层遮阳网覆盖。白网反射90%以上热量，防止灼伤茶叶；黑网则将直射光变为散射光。“茶园覆盖栽培能提高叶绿素和氨基酸，降低苦涩味，这是形成抹茶特定品质的关键。”郑顺立说。

采摘后的鲜叶进入生产线，经高温蒸汽锁青、茎叶精细分离、低温超微研磨等工序，变成细腻、高纯、可出口欧美的高端抹茶原料。

最硬的一道门槛是欧盟零农残认证。今年3月，温州御茶村一期项目2600万元欧标有机生产线投产，年产碾茶120吨，年产值2000万元，成为国内首条滨海抹茶专用生产线。

“打开欧盟市场，就等于打开了全球高端抹茶的门户。”郑顺立介绍，目前御茶村已取得日本、美国、加拿大等国家的有机认证。

品质达标之后，市场有多大？

郑顺立透露，多家海外客户明确表态：只要品质稳定，有多少收多少。“目前我们量产120吨，就算有500吨、1000吨的产能，都能卖掉。”

产能从哪来？答案藏在传统茶产业的“废料”里。

春茶是宝，夏秋茶却是“草”——这是中国茶产业多年的尴尬。占茶叶总产量六成以上的夏秋茶，因苦涩味重、品质不佳，大量被弃采在枝头。

御茶村却靠工艺升级、标准升级彻底变废为宝，把夏秋茶一并纳入收购体系：茶园春季采收两茬、夏秋采收两至三茬，每亩年产茶青可达1600至2000公斤，亩均产值超万元。日消耗鲜叶1.2万公斤，生产线满负荷运转。

目前，温州御茶村已在全市签订2000亩茶园，明年预计扩大到1.5万至2万亩，包含永嘉、泰顺、平阳，辐射福建福鼎、柘荣等地。今年下半年，郑顺立计划再上8条生产线，长远布局20条。

【开箱·走向全球】

温州御茶村，并非横空出世。它由郑顺立与国内抹茶头部企业绍兴御茶村茶业有限公司合作组建。

绍兴御茶村自1993年起，为日本客户专供碾茶，于2003年全面铺开抹茶原料精深加工，几十年间攒下了成熟的全球销售体系和海外客户资源。

去年夏天，做了十多年茶叶生意的郑顺立，深感传统名优茶已到产业瓶颈，主动找到绍兴御茶村自荐。面朝大海的苍南茶园，一下子吸引了对方。双方一拍即合。

温州御茶村采取“国内打底、海外拔高”的双轮驱动模式。国内市场，他们与多家新茶饮头部企业合作，跑通产能、品质、体系；海外市场，他们的产品经由总公司及其它茶叶贸易企业等多元渠道，远销全球28个国家，与星巴克、好丽友、立顿、山姆等国际品牌建立长期合作。

郑顺立说，这几年总公司年产值连续多年翻倍增长，其中海外订单增速最快。“温州御茶村的海外订单量已经占总订单量的60%。”

依托海内外市场，这捧抹茶延伸出一条通往茶农口袋的共富链条。温州御茶村推出两套茶叶收购机制：一是分级保底保价收购。欧标有机春茶青每公斤9至11元、国内有机茶青每公斤8至9元、国标茶青每公斤7至8元，做到应收尽收、不压价、不限收。二是农资全额垫资。每亩茶园约2000元的农资费用全部由公司先行垫付，待茶青收购结算时再统一抵扣，零利息、零门槛。

目前，温州御茶村自有850亩欧标有机茶园，辐射带动2000亩合作有机茶园，直接带动就业50多人，间接带动茶农300余户。企业还与霞关镇澄海村股份经济合作社、霞关镇三方签订共富协议，每年向村合作社支付4万元固定慰问金，年均雇佣不少于30人、支付报酬不低于30万元，带动茶农户均增收5000至8000元。

最近，温州御茶村二期藻溪生产线项目启动，明年3月投产。全面投产后，该企业可实现年产抹茶、碾茶1000吨，年产值达2.5亿元，直接带动温州1.5万亩茶园提质增收，直接就业200余人，间接带动1500人以上增收。“让废弃的夏秋茶变成出口产品，让普通茶农四季增收。”郑顺立说，“我们要让世界知道，高端抹茶不止在日本，还有中国温州的滨海抹茶。”

来 源：温州日报

原标题： 从苍南海边到欧洲咖啡馆 一缕“海苔香”叩开高端抹茶市场

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com