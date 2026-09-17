温州晚报 2026-09-17 09:15:00

从凤岙村百亩荒山的垦荒者，到带动乡亲抱团致富的“领头雁”，再到把基层声音带进人民大会堂的“代言人”，这位五十多岁的农民代表裤脚总沾着泥点。

温州网讯 陈爱珠的人生轨迹，就像她亲手种下的马蹄笋：深扎泥土，却向着阳光拔节生长。从凤岙村百亩荒山的垦荒者，到带动乡亲抱团致富的“领头雁”，再到把基层声音带进人民大会堂的“代言人”，这位五十多岁的农民代表裤脚总沾着泥点——这是她三十多年扎根乡土的印记，也是她作为浙江省劳动模范、两届全国人大代表最鲜亮的“履职勋章”。

1970年，陈爱珠出生在鳌江镇的联南村。父母面朝黄土背朝天的身影，在她心里埋下了“实干圆梦”的种子。1992年，22岁的她承包了凤岙村百亩荒山。“那时候没路就砍柴开路；没水就挑水浇苗。”她带着乡亲们披荆斩棘，把荒山变成了平阳县第一个马蹄笋基地。

“自己富不算富，大家富才是真的富。”陈爱珠毫无保留地将种养技术、种植经验传授给周边农户，带动乡邻依托生态特色产业增收致富，让昔日荒山坡变身为村民致富的“聚宝盆”。靠着苦干实干，她先后获评全国民建优秀会员、全国巾帼扫盲奖、浙江省劳动模范，成了乡亲们口中的“笋娘”。

2018年，陈爱珠当选第十三届全国人大代表；2023年，她连任第十四届全国人大代表。第一次走进人民大会堂时，陈爱珠摸着代表证上的国徽，手心全是汗：“这不是荣誉，这是家乡父老们的重托。”“民有所呼，我有所应。”这是陈爱珠写在笔记本扉页的话。当选代表以来，她提交议案3件、建议80余件，30多次审议发言，100多次媒体采访，每一笔都蘸着泥土的温度。

最让她牵挂的，是平阳政策性金融“缺位”的难题。多年来，平阳县政策性金融业务长期挂靠外地支行办理，缺少本土政策性金融支撑，群众办事不便、产业发展受限。2023年1月，她在鳌江镇代表联络站接待选民时，一位老农的话戳中了她，“咱平阳是革命老区县、农业大县，办个农业贷款要跑几十公里到瑞安，啥时候能在家门口办啊？”为破解这个难题，她第一时间走访调研、核实情况，在十四届全国人大一次会议上提交了《关于进一步发挥政策性金融机构作用 加快推进浙南革命老区共同富裕的建议》。

面对初期“暂无指标、优先倾斜”的答复，陈爱珠从未轻言放弃，而是持续在各类会议中讲述老区发展困境、传递群众真实期盼。终于功夫不负有心人，2025年9月26日，中国农业发展银行平阳县支行正式揭牌运营，为平阳农业现代化、乡村全面振兴注入全新活水。

这样的故事，在陈爱珠的履职路上还有很多：为温州矾矿申遗呼吁，推动工业遗产保护；关注未成年人保护，促成地方相关立法调研；建议传承地方方言，守护文化根脉……每一份建议，都落地成了百姓看得见的变化。

陈爱珠坦言，这些年，她越来越懂：人大代表的根在泥土里，魂在人民中。

来 源：温州晚报

原标题： 从“笋娘”到全国人大代表 泥土里长出的 农民“代言人”

记者 高寒潇 实习生 郑钰滢

本文转自：温州新闻网 66wz.com