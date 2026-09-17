温州晚报 2026-09-17 09:15:00

中秋临近，月饼市场逐渐升温，两款扎根本土非遗工艺特色的中秋“月饼”相继走红。

温州网讯 中秋临近，月饼市场逐渐升温，两款扎根本土非遗工艺特色的中秋“月饼”相继走红。其中，永嘉木雕市级代表性传承人叶柱及其团队设计制作的木雕“月饼”上线后已完成6次补单，今年总销量突破2000套；非遗“蓝夹缬技艺”省级代表性传承人叶其丹及其团队推出的“知心·缬礼”夹缬月饼礼盒，凭借非遗与本土传统美食的跨界组合，节前订单量较去年实现大幅增长。

在永嘉木主木雕工作室的生产车间里，工作台上一枚枚圆润饱满的木雕“月饼”整齐排列，空气中弥漫着崖柏特有的淡雅木香。木主木雕创始人、永嘉木雕市级代表性传承人叶柱介绍，早在2018年，他和团队就萌生了创作木雕“月饼”的想法，早期推出的版本都是实心仿真摆件，虽然工艺精致，但大多只能作为节令装饰，过完中秋就容易被收进储物间。直到去年下半年，团队开始给这份中秋创意叠加更多日常能用的功能。从敲定创意、打磨细节到最终定版，前后耗费了数个月时间，今年4月产品正式启动预售，首批2000多套产品很快被抢购一空。

为了找到最适配的原料，叶柱和创作团队先后对比了黄杨木、榉木、黄花梨等多种材质，最终选定自带天然香气、毛孔细密、纹理色泽最接近真实月饼的太行山崖柏木作为原料。今年上市的迭代版本，每套产品包含1枚大木雕“月饼”搭配7枚小木雕“月饼”，分别雕刻花好月圆、吉祥、平安等不同的吉祥纹样，既保留了中秋团圆祈福的传统寓意，又叠加了年轻化的实用功能，从初代的纯观赏摆件，升级为如今的储物盒、香薰盒等多用途日常好物。

浙江叶丹文化创意有限公司推出的以国家级非遗夹缬“花开富贵”为设计元素的“知心·缬礼”月饼礼盒，同样成为今年中秋市场的热门黑马。这款礼盒把国家级非物质文化遗产蓝夹缬技艺，与温州本土老字号苍南桥墩月饼深度结合，设置了两个不同配置的版本：基础款包含8寸夹缬纹样“花好月圆”瓷盘、传统苍南桥墩月饼、蓝夹缬纯棉大方巾；升级款在此基础上新增仿真丝丝巾与刻有“状元及第”“平安吉祥”美好寓意的馨韵书签。

浙江叶丹文化创意有限公司负责人、非遗“蓝夹缬技艺”省级代表性传承人叶其丹介绍，整套礼盒的设计从一开始就跳出了普通月饼礼盒“吃完即扔”的传统逻辑：苍南桥墩月饼保留了当地百年传承的制作工艺，外皮酥脆、馅料厚实，甜咸相宜的口感藏着温州人代代相传的中秋味觉记忆；吃完月饼后，印着蓝夹缬纹样的瓷盘可以日常盛放菜品，也能摆在置物架上当家居装饰；纯棉蓝夹缬大方巾能作为披肩、桌布、头巾反复使用。

值得一提的是，这款礼盒还和苍南本土获奖公益微电影《满福》完成了内容联动。2018年，讲述在外创业青年返乡团圆故事的公益微电影《满福》从众多作品中脱颖而出，斩获第二届“美丽乡村”国际微电影大典三项大奖，片中老人揣着月饼等久未归家的外孙的情节，戳中了不少温州人的中秋情感记忆。此次中秋节前夕推出的续集《一个月饼，一份思念》中，主人公王明带着妻子孩子回到老家，手里提着的正是这套“知心·缬礼”月饼礼盒，让产品和本土的亲情故事深度绑定，也为这份节令文创增添了一层独有的情感温度。

来 源：温州晚报

原标题： 好看能用的木雕“月饼” “知心”的夹缬月饼礼盒

两款具有本土非遗工艺特色的“中秋月饼”热销

记者 陈培培/文 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com