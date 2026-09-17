修表如修心 一家三代钟表匠人的家风故事

温州晚报 2026-09-17 09:15:00

三代人，一百年，是如何守着同一件事的？陈瑞祥与社区居民分享了家族三代钟表匠人的家风故事。

陈瑞祥

陈瑞祥与父亲陈强达维修钟表

温州网讯 三代人，一百年，是如何守着同一件事的？近日，记者走进鹿城区滨江街道蒋家桥社区，主讲人陈瑞祥与社区居民分享了家族三代钟表匠人的家风故事。

“99等于0”

钟表世家守一份匠心

陈瑞祥分享的第一件东西，是一座老座钟。那是爷爷陈家隆1937年收藏的烟台永字牌“请用国货”座钟。

陈瑞祥的爷爷陈家隆，生于1907年。1934年，他受温州实业家杨雨农、吴百亨先生的感召，加入温州国货公司，担任五金钟表柜长。陈瑞祥说，那些年的钟表非常珍贵稀少，遇到有特殊意义的钟表，爷爷就不惜拿着家里的物件上门去和人换表。1937年，爷爷珍藏下一座烟台永字牌“请用国货”座钟，从此，收藏“红色”钟表成为他一生的坚持。

爷爷陈家隆总说：“好的钟表要经得起时间的考验。”爷爷对钟表的这份独到的眼光，一直影响着陈瑞祥的父亲陈强达。在陈家隆的影响下，陈强达也加入了钟表维修行当。

陈强达常常对儿子说：“99等于0。”一只手表的100个零件中，哪怕99个都是好的，只要有1个坏了，这只表就走不了。“做这一行，容不得1%的瑕疵。”

从祖父的收藏，到父亲的修复，再到陈瑞祥的传承，这个家守的是一份“匠心”——对得起手里的每一件东西，对得起时间的检验。

修表如修心

父子修复一百多件“红色钟表”

在爷爷陈家隆的影响下，父亲陈强达一直潜心钻研钟表维修，成为国家高级钟表维修技师，2018年入选浙江省首批“万人计划”高技能领军人才。

陈瑞祥说，小时候自己对父亲的印象就是“趴在台灯下”。陈瑞祥记得，父亲修表时有一种旁人无法打扰的专注，他说：“钟表维修需要绝对安静的环境，连喘气都不能太大。”

父亲陈强达有一句话常常挂在嘴边：“修表如修心，毫厘之间，皆是功夫。”在陈瑞祥的记忆里，父亲对钟表有着非同寻常的执着。

有一年，陈强达“死磕”一只价值1700多万元的百达翡丽腕表。客户的表因不慎掉落而停走，寄回品牌总部维修要花费上百万元。陈强达没有退缩，在动手之前花了大量时间翻阅资料、研究构造，最终耗时一个多月成功修复。“那时候我才明白，父亲说的‘修心’，是沉得住气，是不放过任何一个细节。”

2017年，陈强达带领陈瑞祥整理修复家族收藏的一百多件“红色钟表”。父子俩连续三个月日夜奋战，累了便在工作室的凉席上小憩。最终，《时光的印记——钟表见证复兴之路》作品集圆满完成，陈强达的工作室也被评为浙江省优秀技能大师工作室。

捐赠家族藏品

百年匠心走出方寸之间

陈瑞祥深知，每一代人有每一代人的使命。祖父收藏钟表，父亲修复钟表，而他，愿成为那个传承创新、让钟表文化发光的人。从事钟表行业以来，他创办浙江省首家钟表文化中心，并成功将钟表修复技艺申报为市级非遗，作为主要起草人参与起草9项国家钟表标准。

“祖父用钟表留住记忆，父亲用双手守住匠心，我想让更多人看见，这门手艺里装着的不只是零件。”陈瑞祥说。

2018年的“国际博物馆日”，他将家族珍藏的“红船精神”“公私合营民族大团结”和“新安江水库”三件纪念钟表修复作品无偿捐赠给中国国家博物馆，完成了三代人的心愿，也兑现了爷爷临终时的遗愿。陈瑞祥说：“爷爷之前交代过，这些东西多少钱都不卖，如果国家需要，就无偿捐出去。我们只是完成了他的心愿。”截至目前，陈瑞祥家庭累计向中国国家博物馆和家乡博物馆捐赠珍贵钟表15件，总价值超千万元。

除此之外，陈瑞祥还专注于尝试将钟表文化和中国传统文化融合。他与国际著名制表大师雷戈瑞·巴特林合作，历时五年打造“圆明园十二生肖兽首腕表”，腕表作品亮相第29届日内瓦国际高级钟表展，还成为2019香港佳士得春拍精致名表封面作品。陈瑞祥说：“这不仅是技术的融合，更是中西文化的对话。”

陈瑞祥透露，接下来他打算更多关注温州本土钟表文化的研究，计划修复温州市广场路小学内有百年历史的钟楼。他说：“温州的文脉里藏着钟表文化，我想让更多温州孩子知道，钟表不只是看时间的工具，它背后是一座城市的历史。”

一个家，三代人，一百年。“家风从来不是空洞的道理，而是一代代人踏踏实实做事、本本分分做人的传承。”在陈瑞祥看来，祖孙三代与钟表相伴的百年时光，修的是方寸腕表，守的是精益求精的本心，传的是诚信笃行、心怀家国的家风。齿轮岁岁轮转，家风代代绵延，这份扎根温州本土的匠心与初心，也在时光沉淀中愈发温润绵长。

来 源：温州晚报

原标题： “祖父用钟表留住记忆，父亲用双手守住匠心，我想让更多人看见”

一家三代钟表匠人的家风故事

记者 张琼冉 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com