温州日报 2026-09-17 08:18:00

近日，浙江省“十五五”首批舞台艺术重点创作项目名单正式发布，温州4部经典作品成功入选。

温州网讯 近日，浙江省“十五五”首批舞台艺术重点创作项目名单正式发布，温州4部经典作品成功入选，涵盖越剧、瓯剧、昆剧、木偶剧等多个品类，尽显温州传统舞台艺术的深厚底蕴与创新活力。

据悉，浙江省“十五五”首批舞台艺术重点创作项目由省文广旅厅于年初启动征集工作，聚焦文化传承、时代新声、本土叙事、青春焕新、经典复排五大核心方向，最终敲定35个重点舞台艺术创作项目，包含28部大型舞台作品、7部小型舞台作品，覆盖戏曲、舞剧、话剧、交响乐、杂技、木偶剧等多元艺术门类。项目题材贯通古今、紧扣时代主题，兼具全新创作与经典复刻，品类齐全、形式丰富。此次成果不仅为浙江舞台艺术精品迭代、品质升级夯实了基础，更全方位展现出浙江文艺领域守正创新的强劲创作活力与内生发展动力。

作为乐清文化“金字招牌”，越剧《洗马桥》历经二十余年的舞台沉淀与观众检验，艺术口碑与行业认可度持续在线。该剧1999年首演即斩获浙江省第八届戏剧节优秀演出奖，2001年代表浙江亮相第七届中国戏剧节，包揽中国曹禺戏剧奖·剧目奖等12项大奖，跻身全国优秀越剧作品第一梯队，并先后获浙江省、温州市“五个一工程”奖。2021年，剧目入选首批“浙江省经典保留剧目”；2025年成功入选浙江文化艺术发展基金资助项目。

除《洗马桥》外，温州市瓯剧艺术研究院的瓯剧《琵琶记》、永嘉昆剧团的昆剧《罗衫记》、平阳木偶戏保护传承中心的木偶剧《七品芝麻官》同步入选本次省级重点创作项目。

来 源：温州日报

原标题： 四朵“戏花”齐绽放 温州四剧入选省级重点创作名单

记者 程源 乐清融媒记者 郑露露

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