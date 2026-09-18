温州日报 2026-09-18 08:44:00

金秋九月，秋招大幕正式拉开，“来温州·创未来”2026年秋季全国巡回引才活动正式启动，首站奔赴河南开展专场招聘，拉开本年度秋季跨省揽才的序幕。

温州引才专列赴河南理工大学、新乡学院开展专场引才。 市人才中心供图

温州网讯 金秋九月，秋招大幕正式拉开，“来温州·创未来”2026年秋季全国巡回引才活动正式启动，首站奔赴河南开展专场招聘，拉开本年度秋季跨省揽才的序幕。

日前，温州引才列车奔赴河南理工大学、新乡学院开展专场引才。河南省是温州高校毕业生的重要来源地，常年位居温州高校毕业生来源省份前五位，两地人才交流基础深厚。本次河南站，温州集结了9家优质企业，瑞浦兰钧、浙江炜冈科技、华联机械集团、浙江朗诗德、中国民生银行温州分行等一批行业标杆企业，携234个优质岗位求贤纳才，岗位覆盖新能源、汽车零部件、智能装备、金融等重点产业。

岗位类型丰富多元，既有机械、电气、设备、工艺等技术研发岗位，也包含生产管理、市场营销、管培生等综合类岗位，专业需求兼顾机械电气、自动化、材料化学等理工类专业，同时向计算机、市场营销、行政管理等专业开放机会。本次引才持续优化薪酬待遇，岗位平均月薪达8200元，瑞浦兰钧部分工程师岗位月薪最高可达18000元，并配套完善福利保障，为青年人才搭建发展舞台，以有竞争力的待遇吸引人才落地温州。

招聘现场，企业HR与学子面对面沟通，细致讲解岗位要求、薪资福利与晋升路径，咨询与投递简历氛围热烈。“河南高校人才储备充足，毕业生踏实肯干，是企业重点招揽对象。”瑞浦兰钧相关负责人表示，企业上半年就已赴河南校招，此次再度前来扩大人才引进规模。不少企业对河南学子综合素质给予高度评价。现场，电气工程专业的牛同学、机械专业的王同学、温籍学子小潘等多名毕业生，纷纷向意向企业投递简历，线下面对面交流的形式，也让同学们更直观地了解企业真实情况。

两场专场招聘会累计收取简历761份，初步达成就业意向218人次。据了解，今年温州引才工作更加聚焦人工智能、低空经济等新兴产业。1月至9月，全市已举办人工智能（数字经济）主题招聘会8场，达成就业意向180人次，同比增长37%。下半年，我市将继续组织人工智能产业主题相关的线上线下专场招聘会，进一步加密频次、提升精准度，并组织相关企业赴南京航空航天大学、安徽大学等高校开展产业专场招聘。同时，依托温州人才网持续开展人工智能、低空经济等产业人才专场网络招聘会，以“线上+线下”高频次、高精准度的对接模式，为新兴产业发展提供坚实人才支撑。

河南引才刚结束，温州引才列车又马不停蹄地开进包头、呼和浩特、太原、杭州、宁波等5个城市，53家企业精选208个岗位，需求1251人，跨省揽才多点开花，推动人才链与产业链深度融合。

来 源：温州日报

原标题： 2026年秋季全国巡回引才活动启幕 首站奔赴河南揽才纳贤

记者 夏婕妤 通讯员 吴家骥 徐成子

本文转自：温州新闻网 66wz.com