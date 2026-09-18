政协委员为消费转型升级破题 激发消费潜能

温州都市报 2026-09-18 09:03:00

近日，鹿城区政协举办“请你来协商——消费转型升级”活动，区政协委员、企业代表与职能部门负责人齐聚一堂，围绕场景延展、业态提级、生态优化等主线，集中破题、建言献策。

五马街游人如织的场景

鹿城区政协举办“请你来协商——消费转型升级”活动

塘河夜画

九山书会

温州网讯 去年，鹿城社会消费品零售总额首次突破千亿元大关；今年1-7月，这一数字达618.12亿元，同比增长3.1%。面对持续壮大的消费底盘，如何进一步激活消费动能、推动转型升级？

近日，鹿城区政协举办“请你来协商——消费转型升级”活动，区政协委员、企业代表与职能部门负责人齐聚一堂，围绕场景延展、业态提级、生态优化等主线，集中破题、建言献策。

做强全时消费场景

拓展夜间文旅空间

近年来，鹿城锚定区域性消费中心目标，统筹推进商圈迭代、业态培育、场景提质，已入选全省首批夜间经济样板城市。但鹿城区政协经济委专题调研显示，当前仍存在夜经济偏重夜宵、文旅流量分散、赛事“办而不转”，全时段全链条消费尚未打通等短板问题。

今年以来，松台街道将城南立交桥下闲置的14000平方米空间成功改造为“城南往事”主题夜市，成为夜间消费地标。区政协委员、松台街道办事处副主任陈菲菲以此为例，提出打破“夜经济等于夜宵”的固有认知，分时段构建消费场景：做强18-22点黄金四小时主力时段，稳住“月光经济”夜间基本盘；激活22点至凌晨2点的深夜延时经济，满足年轻群体延时消费需求；培育清晨银发早市，主打本地生鲜、早餐便民服务，精准服务民生需求。

区政协委员、浙江精诚国旅董事长叶宣伟把目光投向文旅提质。他建议深挖斗城古城街巷、瓯菜小吃、温商名人资源，做沉浸式微游和美食打卡线；塘河夜画、九山书会等做强夜间文旅，以错时停车、临时泊位解配套难题；把朔门古港纳入海丝节点城市宣传矩阵，在国庆、中秋办古港消费季，用核心IP放大外埠引流。

区政协委员、市社会体育指导员协会主席沈鹏飞则关注赛事流量变现。他建议针对“浙BA”“吴越杯”等赛事成立区级专职运营专班，把古城、园博园、惠民大排档打包进观赛游园套票和夜市礼包，搭建赛事文旅一码通办小程序，培育本土赛事企业和产业联盟，推动从“办赛”转向“赛旅赛园赛市”全链条变现。

壮大首店餐饮业态

提升土产拍卖价值

区政协经济委还调研发现，与杭州、成都、上海等地相比，鹿城在场景营造、品牌引育等方面仍有一定差距，新兴消费对传统消费的替代和升级带动作用有待进一步激发。餐饮作为消费重点领域，成为委员们建言的焦点。

区政协常委、去茶去餐饮董事长郑剑瞄准瓯菜“单店强、连锁弱”的痛点，建议建立本土餐饮重点品牌动态培育名录，集中资源打造头部引领、梯队壮大的餐饮品牌矩阵；加快《瓯菜技艺标准化手册》落地，攻坚海鲜深加工、冰鲜冷链配送痛点，为连锁扩张筑牢产业底座。同时用好温州侨乡资源，对接海外美食推广驿站平台，为本土品牌向外输出搭建渠道，让瓯菜走向世界。

区政协委员、市农业技术推广中心主任翁洁羽建议做好“土特产”的消费转化文章，支持龙头企业、共富工坊开展精深加工，推动土特产从“卖原料”向“卖产品”转变。建立区域公用品牌和溯源体系，在公园路、五马历史文化街区等城市核心商圈设立鹿城土特产体验展销点位，以农文旅研学扩大伴手礼转化，同时发力线上销售和本土团购，让鹿城土特产成为拉动消费的新亮点。

区政协委员、汇丰拍卖行董事长李震瓯则提出“业态方案拍卖”的新思路。他建议，对老城国有公房、院落实行“业态方案拍卖”，以投资规模、引流能力、文化植入评分替代“价高者得”；同步开展老字号经营权、瓯菜私享、非遗联名专场拍卖，通过市场竞价实现品牌价值显性化，为老字号带来新增收入。

优化文化数字营商

夯实消费转型支撑

近年来，鹿城挖掘出不少新的城市文化IP，涌现出不少受到特定客群追捧的新消费业态和场景。为更好转化经验，活动专门邀请多名企业代表建言。

中建八局（温州）建设董事长姜翠英建议，紧抓温州入选全国首批消费“三新”试点城市、获3亿元中央专项资金的机遇，以庭院经济为抓手，打造“三新”消费场景的鹿城样板。同时，以更优质资源和灵活合作模式，系统引进头部运营商，打造具有全国影响力的文旅IP。

温州滨江万象城总经理岳振聚焦首店经济，建议优化首店扶持激励方式，重点支持品牌开业推广、主题促销、市场培育等经营活动，有效降低品牌入驻成本。同时整合无人机光影表演、江景艺术装置、沉浸式夜游灯光秀等资 源，全力打造瓯江沿线网红消费目的地。

浙江盒马副总经理罗芸基于“鲜生+超盒算NB”21家门店、鹿城首店带动商场客流增77%的实践，建议区级层面统筹破壁垒、统口径、通数据；对重点企业建数字档案和专员顾问，变“企业找政策”为“政策找企业”；推动菜场与新型零售在冷链、保供上互补，深化预付卡治理。

温州猛果文化负责人张时雨结合七年喜剧厂牌经验，建议以温州方言喜剧、即兴互动做沉浸式本土文娱，开发文创周边延伸观演消费；借鉴上海、江西等地经验，对小微文创设可量化扶持和专项宣发；降低剧场重资产成本，校企共建青年演艺人才库，让文化消费从单一票根转为IP社交。

鹿城区商务局表示，下一步将持续招大引强，持续打造特色场景，持续深化商文旅融合，持续营造消费氛围，持续优化消费环境，以更大力度、更实举措推动消费转型升级走深走实。

来 源：温州都市报

原标题： 聚焦全时全域 激发消费潜能 鹿城区政协“请你来协商”为消费转型升级破题

记者 杨晓宴

本文转自：温州新闻网 66wz.com