温州晚报 2026-09-18 09:32:00

交了物业费，不仅能享受规范的物业服务，还能获得等额的超市购物积分，用于日常消费。近日，鹿城区葡萄棚板块凯裕花园南区推出 “物业费等额消费积分” 创新举措，实现业主、物业、商户三方共赢。

交了物业费，不仅能享受规范的物业服务，还能获得等额的超市购物积分，用于日常消费。近日，鹿城区葡萄棚板块凯裕花园南区推出 “物业费等额消费积分” 创新举措，实现业主、物业、商户三方共赢。

一瓶酱油省下4块多

昨日下午，记者来到凯裕花园南区。这个2006年建成的老旧小区，尽管房龄不小，但小区环境整洁，物业服务井然有序。小区里一间80余平方米的 “供销驿” 门店人气不减，超市与快递驿站一体运营，不少业主取完快递，顺便选购日用商品。店内货架陈列着1000多种商品，监控设施全覆盖，购物安全又便捷。

“这瓶酱油标价21.9元，用物业费积分抵扣后，实付只要17.52元。”业主王先生在自助收银台前登录会员系统扫码结算，真切感受到积分带来的实惠。“家里柴米油盐大多在这里采购。”王先生给记者算了一笔账，他家房屋面积140多平方米，每年物业费两千多元，如今这笔费用转化为超市消费积分，直接补贴日常消费，相当于常年享受购物折扣，省下不少开支。

“这套模式，简单来说就是给每户业主送上一张等额物业费的购物卡。”超市运营负责人孙云飞介绍项目运作方式：业主缴纳物业费，即可获得同等金额的超市消费额度。额度并非一次性全额到账，而是以消费折扣形式，在每次购物时分步抵扣，例如消费50元可优惠10元。

物业费等额变积分

为破解业主缴费无福利、物业费收缴难的痛点，今年8月，凯裕花园业委会联合小区超市运营方，创新推出“物业费返还消费”新模式，这一举措也为小区物业带来了直观成效，大幅提升了物业费收缴效率。

据悉，该小区物业费收费标准为1.1元/㎡，每户年均物业费普遍在2000元以上，部分住户可达6000元，小区全年物业费总额约86万元，对应可发放等额消费积分。新模式落地后，恰逢下半年物业费收缴周期，众多业主为享受积分福利主动提前缴费，目前小区超七成业主已完成缴费。

业主只需凭借物业费缴费凭证即可入会参与活动，截至目前，小区已有305户业主参与其中，累计积分额度达55.45万元。该创新模式不仅有效撬动了物业费收缴率提升，还牢牢锁定了小区本地消费客流，为线下超市经营赋能，门店整体营业额实现显著增长。

物业相关负责人表示，物业+商超联动的新模式，拉近了物业与业主之间的距离。针对部分老年业主信息接收不及时的问题，物业将持续做好宣传引导、确保福利覆盖全体住户。

搭起乡土农品直通车

这项举措的意义不只是给业主购物让利，更搭建起山区农产品直达社区的流通渠道，小区超市现已引入泰顺特色初生蛋。超市运营负责人孙云飞介绍，接下来将持续联动温州各地乡村，引进更多本土特色农产品。

稳定的小区客流激活了小区商业活力，也为拓展更多便民服务创造条件。按照规划，超市后续将叠加家政、洗车等项目，打造一站式社区生活圈；待试点成熟，这套模式还将推广到企业旗下十余个社区超市。

凯裕花园南区业委会潘主任对这一创新模式给予肯定。在他看来，这套双向联动机制，让业主享受到高性价比的商品和服务，实现三方共赢：业主得到实惠，物业破解物业费收缴难题、提升小区治理效能，商户稳定客源、盘活社区商业。这项扎根老旧小区便民生活圈的创新探索，推动社区商业与基层治理深度融合，为基层治理提供了鲜活样本。

来 源：温州晚报

原标题： 鹿城凯裕花园打造业主、物业、商户三方共赢治理新样本 交物业费获积分“当钱花”

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com