未来3年，温州科技小院要达到60家以上

温州都市报 2026-09-18 08:32:00

记者从温州市科协获悉，按照《温州市科协关于推进科技小院高质量发展三年行动方案》，未来3年，全市科技小院总量要达到60家以上，汇聚农业领域专家学者不少于120名，扎根乡村一线服务的大学生不少于600名，培育本地乡土人才不少于200名。

温州网讯 近日，中国农村专业技术协会印发《关于认定“中国农村专业技术协会科技小院”的函》，其中温州5家科技小院入选。至此，我市已有18家国家级科技小院。

记者从温州市科协获悉，按照《温州市科协关于推进科技小院高质量发展三年行动方案》，未来3年，全市科技小院总量要达到60家以上，汇聚农业领域专家学者不少于120名，扎根乡村一线服务的大学生不少于600名，培育本地乡土人才不少于200名。这不是一个简单的数字目标，而是一个关于人和土地的故事——让做研究的人走到田埂上，让种地的人身边有专家。

产业在哪里，小院就建在哪里

预制菜、大黄鱼、铁皮石斛、牛奶、水果、茶叶，这“六个一”是温州农业的当家产业。科技小院的布局，正是围绕这些产业展开，再向育苗繁种、精深加工、农机农具、智慧农业等上下游延伸。用方案里的话说，要推动科技小院覆盖全市农业特色产业主产区、山区海岛县和乡村振兴重点帮扶县，鼓励“一院一业”“一品一院”的特色化发展。

换句话说，科技小院不是凭空“撒”下去，而是跟着产业走、跟着需求走。哪里有需要，专家和研究生就到哪里去。

这样的思路，在鹿城现代种业科技小院体现得比较清楚。

鹿城藤桥镇，是浙南种业的一块“宝地”。温州种子种苗科技园坐落于此，20余家种业企业集聚，花椰菜良种辐射浙南闽北，南方种业大会年年在此举办，这里还拥有国家级农业科技示范基地、浙南作物育种重点实验室、数字化温室、良种繁育基地……科诚种业等龙头企业年供种量超百万公斤，全国推广面积超过60万亩。

但底子好，不等于没有烦恼。当地育种仍以传统杂交为主，分子育种等前沿技术应用不足；2000亩制种基地布局零散，种子精加工设备老旧；种企数量多但规模偏小，研发投入意愿不强，产学研之间缺少深度绑定的机制。这些问题，靠企业很难破解，靠短期技术指导也很难根治。

科技小院要做的，就是让高校的科研力量真正“沉”下来。浙江大学黄家保教授团队已深度对接本地白菜、特色蔬菜育种需求，3名农学研究生长期驻点开展试验研究。依托单位鹿城区农业产业研究院由鹿城区政府与温州科技职业学院共建，拥有国家级示范基地，并组建了五十余人的专家智库。按照共建协议，浙江大学每年派驻不少于2名研究生驻院，每人每年不少于120天，小院还专门设立学生院长，负责日常联系和驻院日志管理。

经费方面，小院年度运行预算不低于50万元，由属地政府、依托单位、高校团队和本地企业共同投入。鹿城区还专门设立了每年2000万元的种业发展专项资金。这些真金白银的投入，让小院运行有了实实在在的保障。

小院挂牌之后要做的事，也很具体。搭建现代化育种试验平台，配套分子与数字化育种设备，系统收集、鉴定本地特色种质资源；建设标准化种子加工实验室，对全镇2000亩零散制种基地进行分区标准化改造；构建长效产学研协同转化机制，明确知识产权与收益分配，设立成果中试转化专区。用当地一位种业企业负责人的话说：“以前是我们追着专家跑，现在是专家和我们一起干。”

不仅要建小院，还要建“集群”

鹿城的故事，是温州科技小院建设的一个缩影。按照全市的部署，温州不仅要建小院，还要建“集群”。未来将推动区域和产业科技小院集群建设，建立共享资源库，让实验检测设备、科研数据、专家人才、培训实训基地等优质资源开放共享。高校和科研院所可以将科研平台延伸到集群，设立联合实验室和技术研发中心。科技小院还将与“一家三站”、科技特派员制度、青年入乡实践站等政策资源联动，让科技资源统筹调配、精准下沉。

在具体推进上，温州有自己的节奏。在动员部署阶段，各县（市、区）要摸清产业技术需求和专家资源，建立“在申报、拟培育、可储备”三张清单。2026年8月到2027年底是扩面增量阶段，常态化组织技术研讨、现场观摩、成果对接。2028年进入提质增效和总结创优阶段，推动市级“科技小院之家”实体化建设，提炼可复制、可推广的经验模式。

当然，科技小院能不能长久，关键还是看人。方案里明确提出，要全面落实驻院研究生生活补贴、科研启动经费、驻院专家工作补助，对深耕基层、服务实绩突出的驻院专家给予涉农人才称号或项目申报支持。这些保障，解决的是“愿意来、留得住”的问题。

市科协相关处室负责人表示，科技小院不大，但很实。它不追求轰轰烈烈，而是安安静静地长在泥土里。一颗颗创新的种子，正在温州这片土地上悄悄发芽。

来 源：温州都市报

原标题： 让做研究的人走到田埂上，让种地的人身边有专家 未来3年科技小院要达到60家以上

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com