这个老板开业不剪彩，省下钱请他们吃火锅

温州晚报 2026-09-18 09:45:00

9月16日，位于鹿城区南汇街道吕浦社区新装修的“牛蛮鲜”火锅店还未开业，就迎来了一批特殊的“贵宾”。80余名外卖骑手、环卫工人、园林工人围坐一堂，一场特别的“中秋火锅宴”就这样提前开席了。

温州网讯 9月16日，位于鹿城区南汇街道吕浦社区新装修的“牛蛮鲜”火锅店还未开业，就迎来了一批特殊的“贵宾”。80余名外卖骑手、环卫工人、园林工人围坐一堂，一场特别的“中秋火锅宴”就这样提前开席了。

这顿热气腾腾的“火锅宴”，是爱心商户“牛蛮鲜”送出的开业“心意”。9月21日才是该店正式开张的日子，店里打算摒弃红绸剪彩、锣鼓喧天的传统庆典。“剪那一下，不如请大家好好吃一顿热的。”老板陈志明说得实在。他把原本用于开业仪式的预算，全都用来邀请片区的环卫工人、园林工人和奔忙在街头巷尾的外卖骑手们，免费尝鲜。

这个公益活动并非突发奇想，“前几年在义乌做餐饮店也做过类似的开业宴请户外劳动者的公益活动。”陈志明说，这家店装修期间，他就打算把在义乌做的公益活动也落地到温州的店铺。

“风里来雨里去，吃饭常是随便扒两口凑合。过节发点米面油常见，请吃火锅，新鲜！”杨府山户外劳动者服务总站站长周健深知户外劳动者的不易。当陈志明联系服务站，希望组织这样一场公益活动时，周健立刻行动起来。消息在吕浦社区户外劳动者工会驿站的联系群里发出，反响出乎意料。“中午是外卖骑手最忙的时候。”吕浦社区书记、主任陈颖本以为报名会冷清，没想到一发出去，几秒钟名额就抢光了。

席间，大家围坐畅谈，聊工作日常、说生活趣事，气氛热络。“花钱多少无所谓，做好事，大家吃得开心我们也高兴。”陈志明说，每桌4人，第一波上菜按4斤牛肉，10个菜的标准上，怕大家不好意思加菜，服务员穿梭在桌间，看哪桌盘子空了，就主动询问要不要再添点菜，让大家吃好吃饱。

宴席过后，每位劳动者还收到一份贴心的伴手礼，由杨府山户外劳动者服务总站送来的中秋月饼。

来 源：温州晚报

原标题： 开业不剪彩，省下钱请他们吃火锅

记者 陈怡 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com