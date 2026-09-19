温州队，继续加油！
温州发布 2026-09-19 08:54:00
2026浙江省城市篮球联赛（简称“浙BA”），温州队在金华体育中心体育馆客场挑战金华队，经过四节对抗，最终温州队以70:75不敌金华队。
2026浙江省城市篮球联赛（简称“浙BA”），温州队在金华体育中心体育馆客场挑战金华队，经过四节对抗，最终温州队以70:75不敌金华队。
失利只是暂时的，在场上展现出的韧性就是下一场胜利的底气。温州队，继续加油！
比赛回顾
▲场上精彩瞬间 图片来源：金华市新闻传媒中心
来 源：温州发布
原标题： 温州队，继续加油！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
未来3年，温州科技小院要达到60家以上社会09-18
-
一座城，如何陪少年成长？看温州如何从学校“独唱”走向全域“大课堂”社会09-18
-
231名西班牙侨胞打“飞的”回温过中秋社会09-18
-
2026年秋季全国巡回引才活动启幕 首站奔赴河南揽才纳贤社会09-18
-
政协委员为消费转型升级破题 激发消费潜能社会09-18
-
鹿城凯裕花园打造业主、物业、商户三方共赢治理新样本 交物业费获积分“当钱花”社会09-18
-
文成47个村打造“淡水虾王”养殖基地 “一尾虾苗”游出共富产业链社会09-18
-
讲究女士护肤新算法，万元开销缩至五分之一社会09-18
-
《温州女人》群演招募 草根“老戏骨”报名社会09-18
-
这个老板开业不剪彩，省下钱请他们吃火锅社会09-18