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温州队，继续加油！

温州发布 2026-09-19 08:54:00
2026浙江省城市篮球联赛（简称“浙BA”），温州队在金华体育中心体育馆客场挑战金华队，经过四节对抗，最终温州队以70:75不敌金华队。

　　2026浙江省城市篮球联赛（简称“浙BA”），温州队在金华体育中心体育馆客场挑战金华队，经过四节对抗，最终温州队以70:75不敌金华队。

　　失利只是暂时的，在场上展现出的韧性就是下一场胜利的底气。温州队，继续加油！

　　比赛回顾

　　▲场上精彩瞬间 图片来源：金华市新闻传媒中心

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原标题： 温州队，继续加油！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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