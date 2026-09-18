文成47个村打造“淡水虾王”养殖基地 “一尾虾苗”游出共富产业链

温州晚报 2026-09-18 09:35:00

近日，在全省山区海岛县高质量发展现场推进会上，文成县《“一尾虾苗”游出共富产业链》入选首批缩小“三大差距”新经验新机制新模式。

温州网讯 近日，在全省山区海岛县高质量发展现场推进会上，文成县《“一尾虾苗”游出共富产业链》入选首批缩小“三大差距”新经验新机制新模式。

“一尾虾苗”是如何走出山区渔业共富新路子？近日，本报记者来到文成县实地探访寻找答案。

帆布桶养虾

山里的“淡水虾王”基地

9月16日上午，记者跟随省淡水水产研究所温州分所彭先启、李中阳两位博士，来到文成县巨屿镇孔龙村罗氏沼虾养殖示范点。450平方米闲置空地上，20个帆布桶整齐排布，通体青褐、长着修长虾钳的罗氏沼虾在水中穿梭游动。

罗氏沼虾，有着“淡水虾王”的美誉，肉质肥美经济价值高。过去温州市场上的罗氏沼虾全部依靠外地调入，长途运输不仅拉高成本，还损耗新鲜度。孔龙村党支部书记林长安回忆，当初镇里提议发展养虾产业，村里没人看好，“我是做牛肉经销的，村民大多种地，谁也没养过虾，开党员大会动员，大家都说山里养虾是‘瞎搞’。”

但在省淡水水产研究所博士团队手把手指导下，村民从零学起，掌握调水温、投饵料、病害防控等全套技术。林长安带着村民就地创新，不直接采购3500元一个的成品帆布桶，自己焊接钢架搭配大容量水桶，造出造价仅2000元的养殖桶，还在桶内种上蔬菜，既给罗氏沼虾提供躲藏栖息的“水下乐园”，蔬菜根系又可补充虾的饵料，实现一水双收。

短短两三个月，虾苗长势喜人。上个月，村里卖出一批养了两个月的虾苗，一斤售价在80元左右，销售额4万元，除去人工水电，净赚3万元。“现在最大的虾已经有大拇指大小，不少村民上门参观，纷纷竖起大拇指，说自己也想养虾赚钱。”林长安说，村里又新增11个帆布桶，再过个把月，现存虾苗长成商品虾，预计还能净赚2万元左右。这项产业体力消耗不大，重点做好病害防治，老年人也能参与，一户人家养30至100个帆布桶，人力投入相差不大，很适合留守村民创业增收。

培育“土专家”

增加山区专业养殖人员

在帆布桶前，林长安比划了起来，“现在村里每年只能在夏天养一季的罗氏沼虾，我们想在这里弄个大棚，争取在冬天也养一季虾，要是能在春节投放鲜活的虾，利润非常可观。”

“你们的想法非常好，高山难养虾，是过去行业固有的思维定式。”李中阳博士说，罗氏沼虾属于热带虾种，适宜水温为20℃至30℃，但依靠大棚温控技术，冬季养虾技术上完全可行，春节上市的成品虾市场价格更高，销路不愁。

省淡水水产研究所温州分所，是文成县政府与省淡水水产研究所共建平台，彭先启博士同时担任玉壶镇挂职党委委员、省派第一书记，结对帮扶玉壶镇茗垟村。茗垟村是典型山区留守村，户籍人口约800人，常住人口仅百余人，过去以杨梅、水稻、番薯传统种植为主，集体经济造血能力偏弱。在彭先启博士引进罗氏沼虾养殖项目之后，200平方米的养殖基地就可实现净收益2万元，折合亩产超6.6万元，效益远超传统种养模式。

“我们的目标，就是在各个村培养一两名像林长安这样的‘土专家’。” 彭先启介绍，技术团队把技术教给本地人，通过传帮带把养殖本领留在乡村。如今全县已经有47个村开展罗氏沼虾养殖，优选“南太湖3号”良种，兼具生长快、成活率高、抗病强的优势，还配套试养适配本地水土的本土光唇鱼，丰富养殖结构。

试点基地不只是养殖池，更是示范样板。茗垟村养殖基地打造成熟运营模式，接待周边村镇前来观摩学习，探索小场地实现高效益的山区养殖路径。同时研究所常态化开展线下实操培训，今年已开展培训200余人次，壮大本土技术队伍，破解山区缺少专业养殖人员的短板。

推进共同富裕

写下鲜活的文成样本

彭先启博士说，飞云江水质连续十年位居全省八大水系之首，优良生态，为文成发展渔业打下天然基础。文成县政府与省淡水水产研究所协同，以沼虾种苗培育为突破口，构建“种业强基+机制创新”双轮驱动发展模式，把生态优势转化成共富产业优势。

种业是产业的“芯片”。当地组建县镇村三级书记抓项目专班，渔业种苗繁育中心2025年6月开工，10月种虾就进场，跑出“文成速度”。引进“南太湖3号”亲本3万余尾，补齐浙南沼虾种苗短板，繁育中心年产虾苗能力突破6亿尾。2026年上半年全县虾苗销售超3亿尾。高山土塘示范点亩产达到700斤，陆基循环水帆布桶示范点多点布局，激活乡村庭院经济。

当地创新推行联农共富机制，打出租金、股金、薪金、创业金的“四金”增收组合拳。渔业繁育中心落地的垟地边村，依靠土地流转，每年拿到租金4.7万元再加固定分红10万元。整合各级衔接资金投入项目建设，实行“6%固定回报+净利润10%分红”，实现资金变股金、村民变股东，仅此一项就带动文成31个村实现平均增收超7万元。

此外，该中心直接提供30个家门口岗位。每年留存1亿尾虾苗供给本县农户，发展土塘养殖、帆布桶混养、稻虾共生等模式。

采访中，记者发现一些村民有顾虑，他们担心一旦越来越多的人养殖罗氏沼虾，会不会出现“产量太大、价格暴跌”的窘境。

“这几年，罗氏沼虾的市场行情非常好，但村民担心的风险的确存在，这是养殖业的‘通病’。”李中阳博士介绍，他们研究所会不断推出新的渔业品种和新饲料、新鱼药，帮助村民降低成本、开拓市场，“授人以鱼不如授人以渔，研究所愿意帮助更多村民掌握现代水产养殖的技能，将来想换品种也不难。”

记者还了解到，为打消养殖户“不敢养、养不起”顾虑，当地构建起技术、资金、风险三重保障：研究所技术团队常年驻点服务，线上依托掌渔APP推送技术、市场信息；金融上探索“政银担”机制降低融资门槛；配套推出水产专项养殖保险，为产业兜底。

如今文成不只是向外输出虾苗，更朝着技术输出、模式输出、品牌输出迈进。小小的一尾虾苗，印证山区发展特色产业为全省山区县推进共同富裕写下鲜活的文成样本。

来 源：温州晚报

原标题： 文成47个村打造“淡水虾王”养殖基地 “一尾虾苗”游出共富产业链

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com