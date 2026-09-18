温州都市报 2026-09-18 09:19:00

日，76岁的余萍萍看到电视剧《温州女人》招募群演的消息，第一时间报了名，希望以原汁原味的温州乡音参演本土剧集，诠释温州人的烟火气与风骨。

温州网讯 近日，76岁的余萍萍看到电视剧《温州女人》招募群演的消息，第一时间报了名，希望以原汁原味的温州乡音参演本土剧集，诠释温州人的烟火气与风骨。

“我是土生土长的温州人，看到《温州女人》招募擅长温州话的群演，毫不犹豫就报名了，特别希望能入选，为家乡剧集出一份力。”既是温州话辞典专属有声朗读者，又是资深草根表演爱好者的余萍萍说。

余萍萍的影视缘分，始于一场意外的乡音邂逅。2012年，因会讲一口纯正地道、韵味十足的温州话，一个偶然机会过了一把戏瘾。“我从来没有想过当群演，纯粹是因为温州话说得不错，被推荐去见微电影《乡音的呼唤》的导演。导演看到我，让我表演一段离别的场景，我想起当初自己去黑龙江下乡和父母兄弟分别的场景，不由自主地演了出来，导演当场拍板，邀请我加盟。”

首次“触电”的美好体验，让余萍萍喜欢上了表演。此后，温州都市报摄制的系列方言情景微剧本《跟我学温州话》招募演员，她主动报名、层层闯关，成功入选参演，“演了五六集呢”。当时这部方言剧集，贴近生活、接地气、有温度，全网播放量突破千万，收获广泛好评。这也让余萍萍备受鼓舞，她还因此成为温州都市报影视演员协会的演员。

十余年来，余萍萍始终坚守热爱，参演过公安、银行、保险等多个领域的公益宣传视频，成为本土草根“老戏骨”。

余萍萍表示，早年经典剧集《温州一家人》拍摄时，她原本有机会参演，却因身在外地遗憾错失。这次报名《温州女人》群演，就是想弥补过往遗憾。

新闻+ 《温州女人》启动全域演员招募

30集电视剧《温州女人》是浙江省“十五五”影视剧创作重点选题库第二批入选重点项目，全程落地温州实景拍摄。为让剧集更具“温州味道”，剧组启动全域演员招募计划，招募范围覆盖6至60岁人群，优先选拔温州本地演员，同时面向全国优秀演员开放报名通道。其中，温州话流利者可优先加分，6至17岁未成年报名者，需由监护人全程陪同参与面试及拍摄。

本次招募报名截至9月27日，报名者需按要求提交全套资料：个人简历（含基础信息、演艺经历）、素颜生活照及演出照，3分钟以内自我介绍+自选表演片段视频（含普通话台词、无美颜滤镜），声乐、戏曲、形体等才艺展示资料（非必填）。所有资料需发送至指定邮箱：zhengxufilm@163.com，邮件标题统一格式为“【温州星计划报名】+姓名+年龄+联系电话”，参演视频需横屏拍摄，命名规范为“姓名——表演片段/形体展示/声乐展示/才艺展示”。

来 源：温州都市报

原标题： 《温州女人》群演招募 草根“老戏骨”报名

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com