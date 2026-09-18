温州都市报 2026-09-18 08:25:00

昨日，搭载着旅居西班牙侨胞的MU262航班从马德里飞抵温州，将231名侨胞带回家乡，共度中秋、同享团圆。他们中，有在异国出生长大的孩童，有回乡看望长辈的中年人，也有三十四载未曾谋面的骨肉至亲。中秋前夕，这场跨越山海的归途，写满了关于“家”的故事。

温州网讯 昨日，搭载着旅居西班牙侨胞的MU262航班从马德里飞抵温州，将231名侨胞带回家乡，共度中秋、同享团圆。他们中，有在异国出生长大的孩童，有回乡看望长辈的中年人，也有三十四载未曾谋面的骨肉至亲。中秋前夕，这场跨越山海的归途，写满了关于“家”的故事。

在接机人群中，市民陈先生等待他的姐夫孙先生。孙先生在西班牙打拼二十余年，此次回乡，只为探望年迈的父母和103岁的奶奶。

“我每年都会回来一趟，这次正好临近中秋节，回家探望父母，陪陪百岁奶奶。”侨胞孙先生走出通道时，话语不多，却字字朴实。他说，这次回国，本想给奶奶一个惊喜，结果家人“走漏消息”，大家都很激动、很高兴，正在家里等他。

与孙先生的“独行”不同，旅居西班牙的姜先生带着妻女归来，女儿们在西班牙出生、长大，这次特意带孩子回乡感受中国传统节日，了解中国文化，知道自己的根在哪里。

“一出来，就收到了来自家乡的月饼和暖心礼物，倍感温馨，有回家的感觉。”姜先生说，“家里已经摆好团圆宴席，等我们回去吃呢！”

在到达厅，一位手捧向日葵的女士格外引人注目。她姓叶，此次专程来接分离34年、从未谋面的弟弟。

“我是被送养的，弟弟一直在父母身边，后来全家去了国外。”叶女士说，她十几岁时就知道自己的身世，亲生父母曾来认亲，但她正值青春期，不愿认。后来，亲生父母因意外相继离世。弟弟此前曾回国一次，但因她不在温州，姐弟俩错过了见面机会。今年，通过亲戚牵线，两人加上了微信。

此次得知弟弟回国，叶女士主动接机，“我毕竟是姐姐，血缘关系在，我们没见过面，现在心里挺忐忑的，但更多的是高兴。”

叶女士的弟弟说：“姐姐来接机，内心非常高兴，正好是中秋节，我们也终于团圆了！”

一名来自永嘉县桥头镇的侨胞，通过桥头镇侨胞群申请了“侨心桥·惠侨行”出入境接送服务，直言“家乡的服务暖人心！”该项目自今年5月运行以来，已服务70多名海外侨胞。

市侨联、市公安局、温州海关、温州机场集团、市司法局、市交通运输局、市文旅局、温州医科大学附属第一医院、交通银行小南路支行、泰康之家—瓯园等单位在温州龙湾国际机场开展“华侨带你游中国”中秋机场暖侨志愿服务活动，让海外侨胞落地第一时间感受到家乡的温情。

市侨联相关负责人表示，作为海外侨胞的“娘家人”，市侨联联动多部门资源，联合开展暖侨志愿服务活动，既欢迎侨胞回乡团聚，也送上《温侨通》惠侨手册、中秋月饼等暖心节日礼包，并由各部门集中提供出入境便利、华侨落户、防范电信网络诈骗、通关、法律、金融、文旅、医疗、养老一站式服务，让侨胞真切感受家乡的温暖与热情。同时，向广大海外乡亲推介温州当前的发展机遇与营商环境，吸引更多人才、项目回归温州，共同参与家乡建设，携手共绘发展新蓝图。

来 源：温州都市报

原标题： 231名西班牙侨胞打“飞的”回温过中秋

记者 黄梦思/文 晏子凛/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com